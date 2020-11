La cantante e conduttrice tv Iva Zanicchi ancora ricoverata: le ultime notizie sulle sue condizioni, il suo appello.

Si trova ancora ricoverata in ospedale a Vimercate la cantante e conduttrice televisiva, Iva Zanicchi, che ha contratto il Coronavirus e ha visto poi aggravarsi le sue condizioni. “Eccomi qua, ve lo dico: ho il Coronavirus! Sto bene, non ho perso l’allegria e vi faccio questo video. Mi raccomando fate attenzione”, aveva annunciato 8 giorni fa.

Poi un paio di giorni fa, l’annuncio della donna: “Purtroppo sono finita in ospedale, perché c’ho la polmonite bilaterale. Io sono fiduciosa, anche se gli altri che mi dicono che ce la farò, mi preoccupano un po’. Adesso sono abbastanza tranquilla comunque, anche se quando arriva la sera vado in crisi”.

L’appello di Iva Zanicchi, in ospedale col Coronavirus

Poco fa, la cantante e conduttrice televisiva ha rilasciato un nuovo video per spiegare che si sarebbe aspettata di tornare a casa e invece è ancora in ospedale, perché “mi è venuta la febbre e quindi non mi lasciano andare”. L’ospedale di Vimercate, aggiunge poi, è “molto bello, con le stanze che sono molto carine e molto ariose, si sta molto bene”. Da parte di Iva Zanicchi, che sta lottando contro il Coronavirus, arrivano poi i ringraziamenti a tutti.

“Io tutto questo affetto non lo avevo mai ricevuto”, ha infatti spiegato la cantante e conduttrice tv nel suo intervento in video. Tra coloro che ringrazia ci sono i medici, gli infermieri e gli addetti alle pulizie, che “fanno sacrifici enormi”, indossando per ore e ore delle protezioni per evitare il contagio e invita a una riflessione: “Mi raccomando fate attenzione e proteggetevi!”.