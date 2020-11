Temptation Island, polemiche su Stefano Quartullo: già fidanzato

Al centro della bufera Stefano Quartullo, ex tentatore di Temptation Island: pare fosse già fidanzato. Spuntata anche una ex di Uomini e Donne.

L’ex concorrente di Temptation Island, Stefano Quartullo, è al centro di feroci polemiche e una bufera di gossip dopo l’annuncio del fidanzamento con un’altra ex tentatrice, Vanessa Piazza.

Pare infatti che Stefano Quartullo fosse già in contatto con qualcuna durante il programma. E non sono le sue uniche frequentazioni che non tornano.

Quartullo già fidanzato durante Temptation Island

Stefano Quartullo è stato un tentatore sull’isola di Temptation Island e quando, di recente ha annunciato il suo fidanzamento con Vanessa Piazza, sono scoppiate le polemiche e lui è finito al centro di una bufera di gossip.

Pare infatti che Quartulli, durante Temptation Island, si stesse già frequentando con una ragazza, violando palesemente le regole del programma. La notizia è stata raccolta dal portale Rita & Chia, dove una ragazza , che dice di essere la migliore amica di Rita, la presunta ex di Stefano, racconta che l’ex tentatore era già felicemente fidanzato durante le riprese della trasmissione di Canale 5.

La segnalazione da parte della ragazza parla anche di foto e video che incriminerebbero una volta per tutte Stefano Quartulli e che dimostrerebbero che il tentatore aveva effettivamente una relazione al di fuori di Temptation Island. Ma i colpi di scena non finiscono qui! Arrivano segnalazioni anche per quanto riguarda la partecipazione di Quartulli a Uomini e Donne: Camilla Pucciarelli, che era a UeD per Gianluca ma è stata eliminata, ha raccontato di aver iniziato a frequentarsi con Stefano dopo un mese dalla sua uscita dal programma.