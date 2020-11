Stasera in tv | Harry Potter e la pietra filosofale: cast, trailer e trama del film

Harry Potter e la pietra filosofale, film del 2001 e adattamento cinematografico dell’omonimo libro andrà in onda stasera in televisione: tutti i dettagli sulla pellicola, oggi 12 novembre

Il primo episodio della serie di Harry Potter intitolato Harry Potter e la pietra filosofale, film del 2001 tratto dal libro omonimo dell’autrice britannica J. K. Rowling racconta i primi passi del piccolo mago a Hogwarts. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla pellicola che andrà in onda oggi, 12 novembre, su Canale 5 alle ore 21.20.

Leggi anche –> J.K. Rowling nella bufera, tutti contro di lei: ecco cosa ha fatto

Trama

Harry Potter, rimasto orfano, vive assieme agli zii materni, Vernon e Petunia Dursley, e al cugino Dudley. Il clima in cui il ragazzo vive è ostile a causa dell’invidia che ancora gli zii provano per i suoi defunti genitori. Un giorno, in visita allo zoo, riesce a far scomparire il vetro che tiene rinchiuso un enorme pitone e inizia a rendersi conto dei suoi poteri. Le sue tante domande sembrano dover rimanere senza risposta sino a che non riceve una lettera che però i suoi zii intercettano e gli impediscono di leggere. Le lettere continuano a giungere all’abitazione, nei modi più bizzarri, tanto da rendere davvero difficile ai sue tutori tenerle lontane dal nipote. Nonostante i loro sforzi alla fine Harry incontrerà Hagrid che consegnandogli finalmente la lettera gli farà scoprire di essere un mago, come i suoi genitori prima di lui, e di essere stato ammesso alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Harry Potter e la pietra filosofale, cast:

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Rupert Grint (Ron Weasley)

Emma Watson (Hermione Granger)

Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid)

Richard Harris (Albus Silente)

Maggie Smith (Minerva McGranitt)

Alan Rickman (Severus Piton)

Ian Hart (Quirinus Raptor)

Tom Felton (Draco Malfoy)

Richard Griffiths (Vernon Dursley)

Fiona Shaw (Petunia Dursley)

John Hurt (Garrick Olivander)

Sean Biggerstaff (Oliver Baston)

Warwick Davis (folletto cassiere, Filius Vitious)

David Bradley (Argus Gazza)

Julie Walters (Molly Weasley)

Zoë Wanamaker (Rolanda Bumb)

Geraldine Somerville (Lily Potter)

Adrain Rawlins (James Potter)

John Cleese (Nick-Quasi-Senza-Testa)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI