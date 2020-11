Oroscopo del giorno, venerdì 13 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo finalmente arrivati ad un passo dal fine settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 13 Novembre 2020.

Dicembre sembra sempre più vicino, e la seconda settimana del mese è praticamente giunta al termine. Che cosa avranno in serbo oggi il cielo e le stelle per noi? Chi sarà baciato dalla fortuna e chi no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 13 Novembre 2020.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 9 al 15 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Venerdì 13 Novembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata potrebbe prospettarsi non particolarmente positiva. Venere e la Luna oggi non vi sorrideranno. Attenzione dunque agli imprevisti ed alle relazione amorose: cercate di non cedere allo stress e di non abbandonarvi ai momenti di sconforto.

Toro. I tempi sono maturi per continuare a fare scintille in ambito lavorativo. Un buon consiglio potrebbe essere quello di rimandare a domani le questioni spinose e di dedicare la giornata alla riflessione. Attenzione alle spese: un occhio di riguardo in più non fa mai male.

Gemelli. Non è ancora il momento di riposare. Nonostante questo, tentare di strafare non è la soluzione giusta per affrontare al meglio la giornata. È importante che vi ricordiate di prendervi cura di voi stessi, soprattutto in questo periodo che potrebbe aver portato nella vostra vita un po’ di ansia e stress.

Cancro. La giornata sarà probabilmente interamente dedicata al lavoro. Poco male: è meglio infatti che per oggi restiate lontani dagli screzi e dalle discussioni con i vostri affetti più cari. Via libera in amore, anche se potrebbe insorgere qualche problema con il partner per quanto riguarda la vita di coppia.

Leggi anche->Paolo Fox, paura per l’astrologo: “Salvato dal pronto soccorso”

Leone. La giornata potrebbe risultare un po’ piatta ai vostri occhi, seppur positiva. Approfittatene per recuperare un po’ delle energie perse durante il corso ella settimana appena trascorsa. Attenzione agli screzi in amore: è bene pesare le parole da utilizzare in modo da non ferire nessuno.

Vergine. Oggi potreste sentirvi particolarmente confusi e turbati. Tutto sommato, la giornata si prospetta però positiva. Via libera in amore, lanciatevi senza paura! L’eccessiva emotività degli ultimi giorni potrebbe rappresentare per voi un freno a mano: cercate di liberarvi da un simile blocco.

Bilancia. Il periodo è ottimo per gli affari e per l’amore. Attenzione però a non perdere le staffe, nuvole di nervosismo potrebbero oscurare il vostro cielo sereno. I tempi sono maturi per risolvere e sistemare le faccende spinose che avete accantonato in un angolo da qualche tempo.

Scorpione. Qualche dubbio sul lavoro sta molto probabilmente turbando la vostra serenità. L’ultimo periodo non è stato dei migliori, perciò è bene cercare di rimanere ottimisti e di non lasciarsi prendere dallo sconforto. Il consiglio del giorno potrebbe essere quello di non rimandare niente: prendete il toro per le corna e affrontate ogni situazione a testa alta.

Leggi anche->NASA: l’immagine del pianeta che potrebbe ospitare vita aliena

Sagittario. Scintille e fuochi d’artificio per voi, sia in ambito sentimentale che in ambito lavorativo. Il Sole sarà dalla vostra parte durante tutto il fine settimana, perciò via libera! Attenzione però a non pretendere troppo e soprattutto a non essere eccessivamente autocritici.

Capricorno. Durante l’ultimo periodo avete affrontato innumerevoli questioni stressanti, è normale sentirsi un po’ spossati. Il consiglio migliore è quello di tenersi alla larga da ulteriori disguidi e di dedicare un po’ di tempo alla spiritualità ed alla Natura. La vicinanza con la famiglia potrebbe rivelarsi d’aiuto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. La giornata di oggi rappresenta l’ultimo rettilineo prima del traguardo, cercate di dare il massimo! Durante il weekend potrete finalmente riposarvi, perciò forza e coraggio. I tempi sono maturi per proporre senza alcuna paura le vostre idee e i vostri progetti. Non è il momento di procrastinare, dunque tenetevi alla larga dalle distrazioni.

Pesci. Qualche turbamento è in arrivo per voi, ma niente panico: tempi migliori si intravedono all’orizzonte. Cercate di non lasciare che lo stress mini la vostra serenità. Attenzione agli appuntamenti ed ai ritardi! Via libera per quanto riguarda invece il lavoro: date il massimo e riceverete delle belle soddisfazioni.