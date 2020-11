Napoli, l’attacco di Di Maio: “Situazione fuori controllo”

Il ministro degli affari esteri, Luigi Di Maio, è tornato a parlare di Napoli e della Campania dopo l’episodio deplorevole avvenuto al Cardarelli

La situazione è sempre più grave in Italia e in Campania, in particolar modo a Napoli. E così Luigi Di Maio ha scritto un lungo messaggio dopo lo spiacevole episodio avvenuto nella giornata di ieri: “Le immagini del paziente ritrovato morto nel bagno dell’ospedale Cardarelli di Napoli sono scioccanti. Siamo di fronte a fatti drammatici e inaccettabili, episodi che ci spingono ad agire come Governo centrale, perché non c’è più tempo. A Napoli e in molte aree della Campania la situazione è infatti fuori controllo” Poi ha aggiunto: “Non è più questione di opinioni o pareri, qui a parlare è la realtà. Il paziente trovato morto accasciato nel bagno all’ospedale Cardarelli è la più cruda e violenta di numerose testimonianze che mi giungono ogni giorno dagli ospedali campani”.

In poco tempo le dinamiche sono peggiorate rapidamente con gli ospedali che ormai sono pienissimi: infermieri e dottori curano i pazienti anche fuori dagli edifici direttamente in auto. Nelle scorse ore lo stesso governatore, Vincenzo De Luca, ha svelato i dati in terapia intensive, i quali mostrano note positive. Qual è la verità?

Napoli, Di Maio invoca l’intervento del Governo

Infine, il ministro degli affari esteri ha svelato nuovi provvedimenti invocando così l’aiuto del Premier Conte: “Ho tenuto il silenzio fino ad ora per rispetto di tutte le istituzioni coinvolte. Al momento c’è bisogno di intervento immediato: va fatto soprattutto al Sud, che rischia di implodere. Io credo che il nostro Governo non debba perdere tempo e debba rispondere, come ha sempre fatto. Siamo qui per decidere, lasciamo agli altri i talk show e le battute. Gli italiani vogliono vederci decisi e determinati”.