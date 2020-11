Donald Trump, la nuova teoria sul software che ruba voti: il suo tweet

Donald Trump proprio non ci sta a perdere le elezioni e propone sui suoi canali social una teoria nonostante sia già stata ampiamente smentita.

Donald Trump continua a non arrendersi all’evidenza di aver perso le elezioni presidenziali americane 2020 contro Joe Biden e insiste nel tentativo di ribaltare l’esito delle urne.

L’ultima, che Trump scrive su twitter, lo vede ovviamente vincitore contro il suo avversario e riguarda un software che avrebbe permesso a Joe Biden di rubare dei voti.

Trump e il software ruba-voti

La nuova teoria cospiratoria di Trump, che l’ex presidente degli Stati Uniti ha scritto su twitter, vede la presenza di uno speciale software ruba voti che avrebbe sottratto circa 3 milioni di voti ai Repubblicani in favore di Biden.

La fantastiosa teoria è già stata tuttavia smentita, come ha riportato il New York Times, perché il software The Dominion, usato per il conteggio dei voti in Michigan e Georgia, è già stato stabilito che non ha in alcun modo intaccato negativamente il conto. Quindi non c’è stata nessuna cospirazione contro Trump e nessun favoreggiamento a Biden, vincitore delle elezioni presidenziali 2020.

Anche quando si sono fatti avanti dei “testimoni” chiave che avrebbero aiutato l’ex presidente a dimostrare la presunta frode elettroale dell’attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden, si sono tutti ritirati all’ultimo o hanno ritratto parte delle loro iniziali affermazioni. Donald ha trovato sostegno per le sue accuse di cospirazione tra le fila di alcuni senatori repubblicani, tuttavia ormai sembra proprio debba rassegnarsi all’evidenza di aver perso le elezioni, dopo che tutti i suoi tentativi di dimostrare delle scorrettezze nel conteggio dei voti, sono stati finora vani.