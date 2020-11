Aurora boreale a distanza: come osservarla da casa, il viaggio virtuale.

La pandemia di coronavirus con la nuova ondata di contagi ha bloccato di nuovo i viaggi, già peraltro fortemente limitati. Non sappiamo ancora come sarà il prossimo inverno, cosa potremo fare e dove potremo andare. L’incertezza regna sovrana, mentre numerose manifestazioni vengono cancellate, a cominciare dai mercatini di Natale.

Chiusure e coprifuoco non cancellano, tuttavia, la voglia di viaggiare. Pertanto, mentre siamo di nuovo bloccati in casa, nulla ci impedisce di fare programmi per il futuro – la prossima primavera estate la situazione dovrebbe migliorare, anche grazie all’arrivo del vaccino – né tantomeno di sognare e di riprendere qualche viaggio virtuale.

Se siete amanti o semplici curiosi del Grande Nord e delle sue magie invernali, questa è la stagione delle aurore boreali. Non possiamo guardarle da vicino, nei luoghi dove si manifestano ma possiamo ammirarle a distanza grazie ai siti web che offrono video e filmati, in diretta o registrati, dove osservare gli spettacoli più belli. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Cielo del mese di novembre 2020: appuntamenti con le stelle cadenti

Aurora boreale cos’è e come vederla



Il fenomeno dell’aurora boreale è uno dei più straordinari che si possano osservare nel cielo notturno. Si manifesta con scie e ventagli luminosi in movimento, di vari colori ma soprattutto verde e azzurro, che compaiono all’improvviso nel buio della notte a latitudini settentrionali, in prossimità del Polo Nord o comunque all’altezza del Circolo polare artico. La latitudine conferisce loro anche il nome di Luci del Nord, Northern Lights.

L’aurora boreale dipende dall’attività del Sole e dalla sua interazione con il campo magnetico della Terra. Quando l’attività solare è molto intensa e si verificano eruzioni ed esplosioni, le particelle che si formano sulla superficie del Sole vengono lanciate in grandi quantità nello spazio, fino a incontrare il campo magnetico terrestre. Da questo incontro, negli strati superiori dell’atmosfera, a circa 100 km dalla superficie della Terra, si formano delle scie e bande luminose di diverse forme e colori che creano una vera e propria danza nel cielo notturno, illuminandolo quasi a giorno.

La scie luminose e in movimento appaiono fluorescenti, solitamente di colore verde, giallo e azzurro, ma anche viola e rosa o bianche. In casi eccezionali l’aurora può essere interamente di colore rosso. La varietà dei colori dipende dai gas presenti nell’atmosfera, dall’energia delle particelle solari e dall’altitudine a cui si manifesta. Il colore verde è creato dall’ossigeno atomico, il rosso dall’ossigeno molecolare, mentre il blu dipende dall’azoto.

Questi spettacoli si osservano in questa stagione alle latitudini vicine al Circolo Polare Artico. Nell’altro emisfero terrestre, invece, durante il suo inverno, si manifesta l’aurora australe. Il fenomeno più famoso e anche più accessibile è, tuttavia, quello dell’aurora boreale.

Leggi anche –> Aurora boreale: i luoghi più belli dove ammirarla

I periodi migliori a seconda dei luoghi per l’aurora boreale

Ecco quali sono i mesi dell’anno ideali per osservare il fenomeno dell’aurora boreale, a seconda dei luoghi.

Settembre-Ottobre: in Alaska il fenomeno è visibile già a fine agosto, ma è più intenso e frequente da fine settembre a fine ottobre. Lo stesso periodo è il migliore per ammirare l’aurora in Canada , nella zona di YellowKnife.

in il fenomeno è visibile già a fine agosto, ma è più intenso e frequente da fine settembre a fine ottobre. Lo stesso periodo è il migliore per ammirare l’aurora in , nella zona di YellowKnife. Ottobre-metà Aprile: in Islanda le aurore boreali sono frequenti da ottobre fino a primavera. Il luogo migliore per ammirarle è lo splendido Thingvellir National Park.

in le aurore boreali sono frequenti da ottobre fino a primavera. Il luogo migliore per ammirarle è lo splendido Thingvellir National Park. Fine novembre – febbraio: alle norvegesi Isole Svalbard , nel Circolo Polare Artico, questo è il periodo delle notti polari, le più buie di tutte.

alle norvegesi , nel Circolo Polare Artico, questo è il periodo delle notti polari, le più buie di tutte. Gennaio-Febbraio: questi sono i mesi migliori per ammirare l’aurora boreale in Scandinavia, ma è possibile vederla già da novembre fino a marzo. Le zone migliori sono ovviamente quelle in prossimità del Circolo Polare Artico.

Dall’autunno e durante l’inverno, inoltre, non è raro vedere aurore boreali anche in Scozia e Irlanda del Nord. In alcuni casi eccezionali si sono manifestate anche in Galles e nel nord dell’Inghilterra.

Leggi anche –> Aurora Boreale: quando e dove vederla

Dove, come e quando vedere l’aurora boreale a distanza

In questo momento, purtroppo, non possiamo visitare questi splendidi luoghi che durante l’inverno hanno ancora più fascino e non solo per l’aurora boreale. Nulla ci impedisce, comunque, di goderci lo spettacolo, guardandolo a distanza da casa. Diversi portali di siti turistici o specializzati nella “caccia” alle aurore boreali ci regalano bellissime immagini e video in diretta. Non è facile prevedere le aurore boreali, che si manifestano all’improvviso quando uno meno se lo aspetta, ma le webcam fisse in alcune località famose possono offrirci meravigliosi spettacoli dal vivo se siamo abbastanza fortunati.

Tra siti web che ci propongono aurore boreali indimenticabili, segnaliamo quello di Lapland Above Ordinary, tour operator della Lapponia finlandese. Qui trovate una pagina (in inglese) tutta dedicata alle aurore boreali: come, dove e quando osservarle, i luoghi migliori, l’equipaggiamento e l’attrezzatura da portare con sé per fotografarle e proteggersi dal freddo. Sulla pagine si possono ammirare anche foto e video dell’aurora.

Inoltre, per sapere quando vedere le aurore in Lapponia, a Rovaniemi, Ranua, Luosto e Pyhä c’è anche il sito che fa le “previsioni”, come quelle del tempo. Si tratta ovviamente di approssimazioni. Il sito si chiama Aurora Alert e vi avvisa in tempo reale tramite app o sms quando le aurore boreali sono visibili nei luoghi sopraindicati.

Per un vero e proprio tour virtuale delle aurore boreali, segnaliamo il portale Lights Over Lapland, che insieme a dettagliate proposte e informazioni turistiche pubblica anche diversi virtual tour, non solo di aurore boreali ma anche di corse sulla neve con le slitte trainate dai cani. La zona in questo caso è quella dell’Abisko National Park in Svezia. Sullo stesso sito trovate anche le webcam per osservare la zona del parco di giorno e di notte, sperando di catturare qualche aurora dal vivo.

Altre webcam per le aurore boreali le trovate su: