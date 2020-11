Michelle Hunziker e il virus, ecco cosa pensa sul “sacrificare” gli anziani

Michelle Hunziker e il virus, ecco cosa pensa la showgirl sul “sacrificio” degli anziani in Svizzera.

Un forte messaggio di coraggio quello lanciato da Michelle Hunziker nell’intervista al settimanale D, di Cairo Editore, questa settimana in edicola. “Non mi fa paura il virus in sé”, ha detto Michelle, “ma il modo in cui questa strana “guerra” si insinua nella psicologia della gente, mina la sopravvivenza economica, ci tiene distanziati e ci fa sentire sempre più soli. Non possiamo permettercelo!”. E la showgirl promuove una soluzione: non dobbiamo disperarci, “perché questo abbassa le nostre difese immunitarie ma tenere alto l’umore”. E ha aggiunto: “Per questo sono fiera di essere in tv con un programma (All Togheter Now-La musica è cambiata ndr) che porta un po’ di leggerezza nella vita delle persone. La musica, il canto, hanno un potere terapeutico. L’ho vissuto sulla mia pelle”.

Michelle Hunziker, ecco cosa pensa del sacrificio degli anziani in Svizzera

Alla richiesta di spiegazioni, Michelle ha risposto serena: “La musica mi serve per piangere, per liberarmi. Con Eros, il padre di mia figlia Aurora, per tanti anni avevamo uno studio di registrazione in casa ma con la musica sono cresciuta: mio padre e mio fratello suonavano il piano. L’ho sperimentato: i vocalizzi fanno vibrare le nostre cellule tenendo alta la nostra energia”. Michelle resta positiva, ma la realtà è un’altra: il numero di contagi continua a crescere, anche tra i suoi colleghi. Una delle ultime notizie dalla Svizzera, inoltre, paese natale di Michelle, è la negazione di servizi di rianimazione a chi ha più di 85 anni o agli over 75 con patologie pregresse. La showgirl ha commentato anche questo: “È orribile! Ma come si fa a decidere a priori che la vita di un ottantenne è più importante di quella di un quarantenne? Tutti devono essere protetti. E poi, come è possibile che, nonostante l’esperienza della prima ondata e i tanti milioni donati, abbiamo ancora carenza di posti letto e terapie intensive? Gli anziani sono il nostro patrimonio, i nostri genitori, i nonni che i nostri nipoti vogliono continuare ad amare”.

