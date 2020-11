Gerry Scotti ricoverato | la verità sulla terapia intensiva | FOTO

Circola la notizia che riguarda Gerry Scotti ricoverato in terapia intensiva perché positivo. Su questa vicenda parla il suo ufficio stampa.

Lo scorso 26 ottobre Gerry Scotti aveva rilasciato un messaggio sul suo profilo personale Instagram. La nota aveva un carattere di avviso, rivolto a tutti i suoi fans. In esso il 64enne presentatore televisivo originario della provincia di Pavia annunciava di essere risultato positivo a seguito di un tampone poi rivelatosi positivo.

“Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il virus. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”, scriveva lui. Poi la situazione è peggiorata, con la comparsa dei sintomi tipici della malattia e con Gerry Scotti ricoverato subito dopo in ospedale. Attualmente il conduttore di ‘Caduta Libera’ e di ‘Chi Vuol Essere Milionario’ risulta ancora in degenza. Ma il suo quadro clinico è notevolmente migliorato, come ha precisato pure l’ufficio stampa che ne cura l’immagine.

Gerry Scotti ricoverato, parla il suo ufficio stampa

Dallo stesso arriva anche una precisazione che riguarda una voce inerente Gerry Scotti ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Una cosa che non corrisponde al vero. L’ufficio stampa di ‘Zio Gerry’, in un intervento concesso a FanPage, precisa che questa cosa è falsa. Scotti è ancora in ospedale ed il suo stato di salute è comunque molto buono. Lui tornerà a casa tra qualche giorno e con tutta probabilità potrà anche mettersi al lavoro e registrare le nuove puntate di ‘Caduta Libera’. Che per forza di cose ha subito una necessaria interruzione. Nessun problema invece per ‘Tu si que Vales’, le cui registrazioni hanno avuto luogo negli scorsi mesi di agosto e settembre.

