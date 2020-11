Alba Parietti critica Antonella Elia: “E’ una bambina vecchia”

Alba Parietti è stata dura con Antonella Elia, criticandola apertamente per aver parlato male del figlio Francesco Oppini.

Alba Parietti è sempre schietta e senza filtri con tutti ed è proprio questa caratteristica che la rende amata dal pubblico. In questi giorni si parla molto della showgirl a causa dell’incontro commovente con il figlio Francesco Oppini, avvenuto nella Casa del “Grande Fratello Vip“.

Durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, Alba Parietti si è scontrata con Antonella Elia e non in maniera leggera, per colpa delle critiche dell’opinionista a Francesco Oppini. In una recente intervista, la Parietti è tornata sull’argomento: “Posso diventare spietata e cattiva ma solo per ritorsione”. Sull’ex partecipante di “Temptation Island” ha detto che: “La paragono a Baby Jane, una spietata bambina vecchia“. Nell’intervista la showgirl ha parlato ampiamente anche del figlio, che è stato ripreso più volte in quanto ha usato delle frasi misogine nei confronti delle coinquiline Dayane Mello e Flavia Vento. Sia la Elia, che la stessa Parietti si erano schierate contro il comportamento di Oppini, però, ritenendo che avesse sbagliato.

Alba Parietti, il commovente incontro con Francesco

Ora Alba Parietti difende completamente il figlio Francesco Oppini, perché riconosce che stare 24h consecutive con altre persone possa indurre a fare degli errori ed ha rincarato la dose su Antonella Elia: “Ne ha dette di peggio sulle donne. Come quando ha dato della gatta in calore alla Gregoraci“. L’incontro tra madre e figlio nella Casa è stato molto emozionante quanto chiacchierato. Le madri si sono immedesimate nelle parole della Parietti, come i figli si sono ritrovati in quelle di Oppini, che ha difficoltà ad esternare i propri sentimenti.

Alba Parietti ha poi parlato delle sofferenze vissute da suo figlio, per aggiungere che: “Non so se era la prima o la seconda volta che mi diceva ti voglio bene. Siamo torinesi e non siamo abituati ad aprire le nostre emozioni. Sono sempre stati i fatti quelli che contano“.