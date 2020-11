Il Collegio 5, anticipazioni puntata del 10 novembre

Il Collegio 5 torna con il suo appuntamento settimanale. Sembra esserci grande fermento tra i ragazzi. Scopriamo cosa succederà.

Il docu-reality di Rai 2 ritorna come di consueto alle 21.20. Questo è ormai il terzo appuntamento, ma le sorprese e i colpi di scena non sembrano proprio essere finiti. Anche gli ascolti danno prova della forza del programma, raggiungendo picchi di share che sfiorano il 16%. Il Collegio 5 ha anche raggiunto la certificazione best performance sui social, con 486.009 mila interazioni. La scorsa puntata era terminata con i professori particolarmente adirati per il comportamento della classe 1992. L’intervento del Preside è stato quindi inevitabile.

L’equilibrio della classe era poi stato scombussolato dall’ingresso di un nuovo alunno: Simone Bettin. Il ragazzo si è subito distinto per il suo comportamento impulsivo e spavaldo. Insieme all’amico Crivellini, sono gli elementi di maggiore disturbo e i professori sono sempre più infastiditi. Il collegio sembra quindi caduto nell’anarchia più totale.

Il Collegio 5, la rivolta contro i professori

Durante la terza settimana al Collegio Regina Margherita, si svolge un’assemblea straordinaria. A partecipare sarà tutto il personale scolastico perché la classe è diventata ingestibile. Il Preside si attiverà subito per scoprire chi sia la causa della mancanza di disciplina e i provvedimenti colpiranno duramente la classe. La situazione verrà sconvolta ancora dopo che la professoressa Petolicchio assumerà il ruolo di Preside Vicaria. Il Preside si assenterà per qualche giorno dovendosi recare a un convegno. Sfortunatamente per i collegiali verranno riadottate alcune regole degli anni ’60.

La reazione dei ragazzi non tarderà ad arrivare. L’insubordinazione e la voglia di sfuggire alle regole diventa forte anche tra gli studenti più tranquilli. La situazione degenera al punto da creare disaccordo all’interno della classe stessa. Lo scontro tra i due fronti diventa così inevitabile. Riuscirà la professoressa Petolocchio a calmare gli animi?

