Gerry Scotti in terapia intensiva, il ricovero del conduttore per Coronavirus. La notizia giunge inaspettata e crea preoccupazione tra i fan e gli ammiratori.

Il conduttore pavese di Chi vuol essere milionario è ricoverato in ospedale in seguito all’aggravarsi dei sintomi da Coronavirus. Gerry Scotti aveva annunciato di essere contagiato a fine ottobre e da circa una settimana si trova ricoverato in ospedale.

Le condizioni di Gerry Scotti

Ciò che nessuno sapeva è che per alcuni giorni Scotti è stato anche in terapia intensiva. Lo rende noto il sito Tpi. Da ciò che si apprende le difficoltà respiratorie del presentatore erano diventati tali e tanto gravi da rendere assolutamente necessario l’immediato trasferimento nel reparto di terapia intensiva. Dopo qualche giorno Scotti è tornato in reparto e da ciò si deduce dunque che le sue condizioni siano migliorate. La situazione rimane però allarmante anche perché le notizie che trapelano sono poche. Al contrario di quanto fatto da Carlo Conti nei giorni scorsi, Gerry Scotti e la sua famiglia hanno preferito legittimamente tenere il massimo riserbo sulla sua situazione sanitaria.

Il mondo della tv e dello spettacolo è stato duramente colpito dal Coronavirus. Carlo Conti è tornato a casa ieri dall’ospedale proprio mentre invece veniva ricoverata con una polmonite bilaterale Iva Zanicchi.

Come non ricordare poi la morte di Stefano D’Orazio che ha lasciato il mondo della musica senza parole. Poco tempo fa aveva raccontato ilvsuo ricovero in terapia intensiva anche il conduttore Roberto Giacobbo che ha seriamente rischiato di morire per il Covid.