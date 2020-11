Aurora Ramazzotti ha avvisato i propri fan che le sue condizioni di salute sono lievemente peggiorate e si assenterà dai social.

Ieri mattina Aurora Ramazzotti si è collegata dal suo nuovo appartamento di Milano con la trasmissione di Adriana Volpe e Alessio Viola – ‘Ogni Mattina’ – per rivelare in diretta nazionale di essere risultata positiva al Covid-19. Il collegamento è stato fatto per spiegare ai fan il motivo per cui da qualche giorno non stava partecipando al programma con i suoi servizi da inviata in giro per l’Italia.

La giovane figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha spiegato di aver compreso subito che quella non era una semplice influenza. A differenza delle altre volte, aveva cominciato a tossire e avere dolore alla gola, sintomi che di solito non le vengono. Il tampone ha poi confermato i suoi sospetti. Dopo qualche giorno di malessere, Aurora si sentiva meglio, così ha deciso di partecipare alla trasmissione da casa.

Aurora Ramazzotti peggiora: quali sono le sue condizioni

Aurora ieri aveva spiegato di aver interrotto subito i contatti e di aver deciso di auto isolarsi già prima di avere il risultato del tampone. Così ha fatto anche il fidanzato e convivente Goffredo, il quale è risultato positivo ma ad oggi è totalmente asintomatico. Infine la Ramazzotti aveva spiegato che le sue condizioni di salute erano migliorare e che attendeva solo di ristabilirsi del tutto.

Oggi, però, tramite una storia Instagram, la web influencer ha comunicato ai suoi 2 milioni di fan che le sue condizioni sono lievemente peggiorate: “Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno. I miei polmoni per ora stanno bene e per questo mi sento molto fortunata. Spero di poter tornare presto”.