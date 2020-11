Puglia, l’appello del governatore Emiliano: “Non li mandate a scuola”

L’emergenza Coronavirus ha coinvolto soprattutto le scuole in Italia: l’appello del governatore della Puglia Emiliano è chiarissimo

La situazione in Italia è diventata nuovamente tragica. Dopo un’estate alquanto tranquilla, i casi positivi riscontrati al Covid-19 sono aumentati in maniera esponenziale. Così è arrivato l’appello del governatore Emiliano, dopo la decisione del Tar di riaprire le scuole in Puglia: “Faccio mio l’appello dei pediatri: evitate di mandare i bambini a scuola in presenza, è più sicuro sia per i ragazzi sia per la salute pubblica”.

Puglia, la situazione sta diventando grave

Successivamente lo stesso governatore pugliese ha rivelato: “Scegliete la Dad. Cercate di fare il più possibile da casa, fino a quando i dati epidemiologici non scenderanno”. Le scuole chiuse sono chiuse in Campania con il rinnovo dell’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, che ha sempre svelato che negli edifici scolastici sono presenti innumerevoli focolai. Nelle prossime ore potrebbero esserci cambiamenti importanti anche per quanto riguarda le varie zone: la Campania potrebbe così passare da gialla ad arancione dopo lo studio dei nuovi dati.