Pomeriggio 5, Gabriele Paolini la combina grossa: “Sei uno sciacallo”

Collegamento in esterna a Pomeriggio 5, arriva Gabriele Paolini e ancora una volta la combina grossa: “Sei uno sciacallo”.

Polemica via web contro il noto disturbatore seriale di trasmissioni televisive, Gabriele Paolini, che nel corso della diretta della trasmissione Pomeriggio 5 da Roma, fuori dalla chiesa degli Artisti, non perde occasione per farsi notare. L’inviato del programma di Barbara D’Urso sta parlando dei funerali di Stefano D’Orazio, quando appare il disturbatore.

Gabriele Paolini ne combina un’altra delle sue e stavolta la combina più grossa del solito: grande è infatti la commozione per la morte del batterista dei Pooh ed è inevitabile che il disturbatore seriale finisca per essere accusato di sciacallaggio. “Che schifo”, reagiscono gli utenti via Twitter.

Polemiche contro Gabriele Paolini “sciacallo” a Pomeriggio 5

Tra i commentatoti qualcuno osserva: “Paolini sta palesemente sciacallando il dolore altrui. Ma anche in questi contesti? Resta pur sempre una enorme mancanza di rispetto”. Oppure: “Paolini ha esagerato. Come sempre”. In moltissimi sottolineano come il noto disturbatore seriale sia stato eccessivamente fuori luogo in questa occasione. “Ma è ancora a piede libero?”, domanda un utente, facendo probabilmente riferimento alla condanna in Appello per pedofilia.

Ma c’è un’altra polemica in questi minuti e riguarda Barbara D’Urso, la quale ha sottolineato di non aver potuto partecipare al funerale di Stefano D’Orazio, nonostante avesse potuto entrare in chiesa. La conduttrice è stata presa di mira da molti, che evidenziano come il suo sarebbe stato un atteggiamento sbagliato. Tanti però la difendono e ricordano che Pomeriggio 5 viene registrato a Milano e i funerali erano a Roma, facendo notare anche le restrizioni per quanto concerne gli spostamenti.