Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi, 8 Novembre

Che Tempo Che Fa torna questa sera in tv con aggiornamenti sull’attualità con esperti, politici e artisti: gli ospiti di oggi, 8 Novembre

A Che Tempo Che Fa i temi d’attualità più dibattuti verranno affrontati con tanti artisti ed esperti, ovviamente con particolare attenzione all’emergenza Coronavirus.

La trasmissione di Rai 2 in onda alle ore 21.05 e condotta da Fabio Fazio mantiene invariato il suo pool di protagonisti composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz e Raul Cremona.

Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di oggi a Che Tempo Che Fa

Leggi anche –> Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 8 Novembre

L’emergenza economico sanitaria e non solo: tutti gli ospiti che concederanno un’intervista a Fabio Fazio

L’iconica trasmissione di Rai 2 condotta da Fabio Fazio stasera in televisione accoglierà ospiti di spicco appartenenti al mondo dello spettacolo, della politica, dell’informazione e della scienza. L’emergenza sanitaria ed economica dovuta al Coronavirus continua a essere centrare nella scaletta del programma, tuttavia non mancheranno momenti dedicati all’arte e alle risate, giusto per stemperare un po’ il clima di tensione che l’epidemia ha creato nel nostro Paese, come in tutto il mondo.

Che tempo che fa ospiti:

Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno;

Silvio Berlusconi, Presidente di Forza Italia;

Giorgio Gori, ; il sindaco di Bergamo;

Alberto Mantovani, Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University;

Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute;

Antonio Pesenti, coordinatore dell’Unità di crisi per le terapie intensive della Regione Lombardia;

Rodolfo Conenna, direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera dei Colli;

Giorgio Carbone, responsabile di Medicina e Chirurgia d’urgenza dell’ospedale Humanitas Gradenigo di Torino;

Elisa Borghi, Daniela Carmagnola, Claudia Dellavia e Valentina Massa, ricercatrici dell’Università Statale di Milano;

Antonio Di Bella, il corrispondente Rai dagli USA;

Fiorella Mannoia;

Alessandro Del Piero;

Vincenzo Mollica;

Sigfrido Ranucci;

Ernst Knam, pastry chef, e sua moglie Alessandra Mion.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI