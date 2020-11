Giovanna Botteri, chi è la figlia Sarah Ginevra Pace: foto, carriera, curiosità

La celebre giornalista Giovanna Botteri ha parlato spesso della splendida figlia Sarah Ginevra Pace. Scopriamo insieme chi è e che cosa fa.

La celebre Giovanna Botteri è una delle figure maggiormente di spicco nel mondo del giornalismo italiano. La donna, con un curriculum e una carriera davvero brillanti, ha fatto molto parlare di sé. Apprezzata dai colleghi e dal pubblico, è una delle figure più apprezzate all’interno dell’intera Rai.

Inviata speciale per la Rai in zone di guerra e, nell’ultimo periodo, sempre in collegamento con Wuhan durante l’inizio della pandemia, Giovanna è davvero una professionista. Sappiamo molto sulla carriera della donna, ma quasi nulla sulla sua vita privata. Nonostante questo, tutti sanno che la giornalista ha avuto una splendide figlia, Sarah Ginevra Pace. Leggiamo chi è e che cosa fa.

Sarah Ginevra Pace è la figlia della Botteri e del giornalista inglese naturalizzato italiano Lanfranco Pace. Giovanna e Lanfranco non stanno più insieme, ma entrambi coltivano un rapporto speciale con la figlia Sarah. La ragazza, proprio come la madre, è molto riservata e attaccata alla propria privacy. Proprio per questo non si hanno molte informazioni personali su du lei e sulla sua famiglia.

Di Sarah si sa che ha scelto di non seguire il percorso battuto dalla mamma Giovanna. La ragazza ha infatti preferito intraprendere la strada dell’economia. Adesso lavora come manager per una celebre azienda italiana. Ottimista, creativa e motivata, la ragazza è volenterosa esattamente come la madre. Durante l’arco della sua vita ha vissuto in 4 differenti città, New York, Shanghai, Parigi e Roma. È madrelingua italiana e inglese, e ha le competenze base di cinese, francese e spagnolo. La ragazza ha raccontato di lavorare molto meglio sotto pressione: oltre a concentrarsi di più, diventa anche molto più produttiva.

Giovanna Botteri e Sarah Ginevra Pace, le parole della mamma

Giovanna Botteri e la splendida figlia Sarah Ginevra Pace sono spesso, per motivi di lavoro, costrette a rimanere distanti. In una recente intervista per TV Sorrisi e Canzoni, la giornalista ha raccontato infatti di lavorare davvero molto e non avere molto tempo per la vita sociale. “Mia figlia Sarah è venuta con me a New York e a trovarmi in Cina a Ottobre, quando mi sono trasferita. Sarebbe dovuta tornare a Marzo.” ha dichiarato Giovanna. “Per ora non ho molta vita sociale. Lavoro come una matta e quando finisco ne approfitto per recuperare. La solitudine è abbastanza forte. Lavoro tanto e cerco di non pensarci, anche se pesa”.