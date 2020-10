Gf Vip, rivelazione bomba: la lettera di Briatore alla Gregoraci è “fasulla”

A lanciare il sasso nello stagno è Mattino 5: la lettera indirizzata a Elisabetta Gregoraci non sarebbe opera della sua ex dolce metà Flavio Briatore.

Colpo di scena su colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera, nel corso della consueta puntata del reality cult, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una lettera dalla sua ex dolce metà Flavio Briatore. Una missiva “a sorpresa” che ha messo pace fra i due ex coniugi, dopo le accuse e frecciatine più o meno virulente lanciare da entrambe le parti. Il momento è stato particolarmente emozionante per la fascinosa showgirl, che ha finalmente ritrovato il sorriso dopo tanti momenti di amarezza e sconforto. Ma ora c’è chi si dice certo che quella tenera missiva non sia stata scritta dall’imprenditore; insomma, si tratterebbe di un “falso”.

Tutti i dubbi sulla missiva di Briatore

E’ stato niente meno che Maurizio Sorge, ospite nel salotto di Mattino 5, a insinuare che Flavio Briatore non abbia scritto di suo pugno la lettera recapitata alla sua ex (e madre di suo figlio) Elisabetta Gregoraci. Non è tutto: a detta del paparazzo, anche la lettera di Gabriel Garko ad Adua Del Vesco non sarebbe opera dall’attore. Una tesi, quella di Sorge, che lascia tuttavia perplessa Federica Panicucci, la quale prende le distanze: “Ti prendi la responsabilità di quello che dici”, lo ha ammonito. In attesa di nuove conferme o smentite, per i seguaci delle vicende gieffine il dubbio resta…

EDS