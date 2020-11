Chi è Giovanna Botteri: vita privata, foto, e curiosità della giornalista

Giovanna Botteri è una celebre giornalista italiana, conosciuta in tutta la penisola. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

La celebre Giovanna Botteri è una famosa giornalista italiana. Il suo curriculum è un fiore all’occhiello perla Rai, e il suo talento è innegabile. La donna ha affrontato con coraggio e professionalità tutte le sfide che il suo lavoro le ha messo di fronte, senza sbagliare un colpo. Leggiamo allora chi è Giovanna, è che cosa ha fatto nella vita fino ad ora.

Giovanna è nata a Trieste il 14 Giugno 1957, sotto il segno dei Gemelli. Oggi ha dunque 63 anni. La Botteri è molto affezionata alla sua famiglia. Sua madre, una donna del Montenergro, ha sempre scritto durante la sua carriera lavorativa, mentre il padre, Guido Botteri, è l’ex direttore della sede Rai del Friuli Venezia Giulia.

È stato proprio Guido Botteri ad essere per la figlia un’ispirazione. Giovanna ha infatti deciso di seguire le sue orme, senza mai fermarsi di fronte a nulla. La donna ha studiato molto nell’arco della sua vita. Si è laureata all’Università di Trieste in Filosofia, per poi lanciarsi in un dottorato alla Sorbona di Parigi.

La carriera della Botteri è costellata di traguardi e soddisfazioni. La donna ha iniziato scrivendo articoli per alcuni giornali locali, per poi, nel 1985, fare il suo ingresso in Rai. Con il passare degli anni il suo talento è venuto subito a galla e Giovanna è diventata in poco tempo una delle giornaliste di spicco della Rai. È stata mandata in prima linea come inviata durante la guerra in Bosnia, e durante il G8 a Genova 2008. È stata in Afghanistan nel 2001, il periodo del rovesciamento del regime talebano, a Baghdad durante i bombardamenti del 2003. Molti la conoscono attualmente soprattutto per il ruolo che ha giocato all’inizio della pandemia: nel 2019 si è occupata dell’emergenza Coronavirus in diretto collegamento con Wuhan. Giovanna ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Ha ottenuto l’onorificenza di Cavaliere Ordine al merito della Repubblica italiana.

Giovanna Botteri: vita privata e curiosità

La famosa giornalista è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Non ha nessun profilo social, perciò è risultato molto difficile scoprire qualche gossip in più su di lei. Di dominio pubblico è la notizia della sua precedente relazione con il giornalista inglese Lanfranco Pace, con il quale ha avuto una splendida figlia, Sarah Ginevra Pace.