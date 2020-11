La vita privata di Isabella Ferrari, il dolore per la morte della madre Maria: che rapporto aveva l’attrice con la mamma.

Sarà ospite della trasmissione ‘Verissimo’ la nota attrice Isabella Ferrari: nel corso della sua carriera, ha ottenuto molti riconoscimenti e non ha mai smesso di fare menzione del “contributo” della madre, Maria Vinetti. “Questo mestiere è iniziato per volontà di mia madre”, ha infatti precisato in un’intervista in cui ha raccontato il ruolo della donna, grande amante del cinema.

Leggi anche: Isabella Ferrari, chi è: carriera e curiosità sulla nota attrice

Anche di recente, intervistata dal settimanale ‘Grazia’, ha ribadito il rapporto con la madre e l’importanza che ha avuto nella sua carriera: “Io sono il prodotto di mia madre. Era lei che voleva fare l’attrice ed è stata lei a portarmi a concorsi di bellezza da ragazzina e poi a spingermi a lasciare la provincia e venire a Roma per fare il cinema”.

Leggi anche: Chi era Gianni Boncompagni: età, carriera e vita privata dell’autore televisivo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Isabella Ferrari e il rapporto con la madre

“Lei voleva che io realizzassi il suo sogno. Non era il mio, ma è andata bene così”, ha aggiunto quindi. Isabella Ferrari, che ha perso la madre qualche mese fa, l’ha definita una donna “che voleva forgiare il percorso di sua figlia”. Così ha parlato l’attrice a “Io donna”: “Avevo bisogno di trovare la mia identità mentre lei aveva messo dentro di me, fin da bambina, il suo sogno irrealizzato. Era lei a voler essere famosa, era lei che avrebbe voluto diventare un’attrice”. Insomma, era come se da giovanissima in questi concorsi lei facesse le veci della madre.

Una mamma che adesso manca come ha sottolineato più volte l’attrice anche di recente. In una foto di Parigi pubblicata sul suo profilo Instagram commenta: “In questo momento, con questa luce e con il cuore che mi fa male… Mi manchi mamma”. Oggi anche lei è mamma: sposata con Renato De Maria, noto regista, ha avuto due figli, Nina e Giovanni. In precedenza, Isabella Ferrari ha avuto un’altra figlia, Teresa, che è nata da una relazione dell’attrice con l’imprenditore-designer Massimo Osti.