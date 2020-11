Daydreamer – Le ali del sogno, tutte le anticipazioni della puntata di domani

Domani 8 novembre torna l’appuntamento con “Daydreamer – Le ali del sogno”, la fortunata soap opera turca per altri avvincenti episodi. Tutte le anticipazioni.

Domani 8 novembre su Canale 5 torna l’appuntamento con una nuova puntata di “Daydreamer – Le ali del sogno”, la seguita e avvincente soap opera turca diretta da Çağrı Bayrak. La soap racconta della vita e dei sogni di Sanem, giovane aspirante scrittrice che trova lavora in un’agenzia pubblicitaria dove lavora sua sorella Leyla e dove incontra l’affascinante Can. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di domani.

Cosa succederà nella puntata di domani Daydreamer

Can ha licenziato Deren, sorprendendo tutti quanti perché la donna lavora da anni con l’agenzia ha sorpreso tutti. La donna infatti collabora da anni con l’agenzia pubblicitaria ed era ormai un personaggio chiave per la società fondata dal padre di Can, Aziz Divit.

La nuova campagna pubblicitaria per la Red Mode Cosmetics, sembra proseguire senza intoppi. Ma naturalmente non si faranno attendere i colpi di scena: Fabbri e Aylin continuano a tramare contro la Fikri Harika. L’ex fidanzata di Emre, fratello di Can, tenta in tutti i modi di manipolare Deren.

La direttrice dell’agenzia non ha mai voluto accettare il miglioramento di Sanem e la sua ascesa professionale, a suo dire favorita dalla relazione della ragazza con Dviti. Aylin approfitterà delle incertezze di Deren per conquistare la sua fiducia, al fine di vedere la presentazione definitiva della campagna della Red Mode Cosmetics. Deren non lo sa, ma sta segnando per sempre il suo destino.

Questo perché Aylin darà queste informazioni preziosissime al suo alleato segreto Enzo Fabbri, per far uscire una compagna di cosmetici prima della Fikri Harika, battendola sul tempo. Quando però Can Divit scopre di questo voltafaccia di Derene, si infuria e la lincenzia in tronco, scatenando il panico tra i dipendenti della Fikri Harika.

Potete seguire le vicende del Fikri Harika, domenica 8 novembre alle 15,55 su Canale 5.