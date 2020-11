Stasera in tv – Grande Fratello Vip: concorrente eliminato e news di oggi

Il televoto annullato, un concorrente eliminato e le scuse da parte della redazione del Grande Fratello Vip: cosa è accaduto di così grave all’interno della casa?

La redazione del Grande Fratello Vip ha diramato tramite social il seguente messaggio:

“Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di domani tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati.”

Dunque questa sera alle ore 21.20 su Canale 5 l’eliminazione verrà decisa dall’alto.

Scopriamo qualche dettaglio in più sulla serata.

Grande Fratello Vip, cosa potrebbe accadere stasera… e cosa accadrà!

Le liti al GF Vip certamente non mancano. Fra Adua Del Vesco (Rosalinda Cannavò) e la Contessa Patrizia De Blanck, infatti, non corre buon sangue.

Questa volta all’ennesimo insulto dalla Contessa, che l’ha chiamata “gallina”, Rosalinda si è rivolta sconsolata ai coinquilini Stefania e Massimiliano, dicendo: “Non ce la faccio più”. Tuttavia nonostante i rimproveri dei compagni, Patrizia ha deciso comunque di non scusarsi per l’accaduto. Nonostante la Contessa sia poco ben vista dalla maggior parte dei concorrenti, però, secondo le indiscrezioni non sarebbe lei ad aver fatto arrabbiare il Grande Fratello. Chi subirà il crudo provvedimento sarà molto probabilmente o Paolo Brosio o Andrea Zelletta… ma perché? Cosa è accaduto?

Alcuni sospetti ricadono sulla presunta bestemmia detta da Paolo Brosio. In puntata Signorini sembrava averlo graziato perché appunto il gesto non sarebbe stato molto chiaro, tuttavia la regia è solita revisionare i filmati e il GF più di una volta ha deciso di inasprire alcuni dei suoi provvedimenti.

Altro nervo scoperto che tocca sia Paolo Brosio che Andrea Zelletta è il fatto di aver rivelato forse un po’ troppi particolari sulle intenzioni degli autori e, si sà, quando gli si rovinano le sorprese gli autori del reality non la prendono proprio benissimo…

