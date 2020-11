Gilles Rocca e Miriam Galanti, il matrimonio è alle porte: tutta la verità

Gilles Rocca e la fidanzata Miriam Galanti stanno insieme da diversi anni. Sarà arrivato il momento di sposarsi?

Nell’ultimo periodo il nome di Gilles Rocca è sulla bocca di tutti. L’uomo ha guadagnato un enorme successo grazie alla sua partecipazione al programma televisivo Ballando con le Stelle. Il 5 novembre ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui parlava della sua esperienza come ballerino. Ha anche rilasciato qualche indiscrezione sul rapporto con la fidanza Miriam.

Grazie alla sua apparizione al programma di Rai 1 ha scalato la classifica per diventare uno degli uomini più desiderati d’Italia. Il suo successo tra i fan, soprattutto donne, è innegabile e lo stesso Rocca ha detto di esserne felice. “Mi fa sorridere e mi fa piacere…Questo non lo nego…Però, a lungo andare, il solo aspetto gradevole rischia di stancare e quindi spero che si notino altre mie qualità…”, ha aggiunto Rocca.

Il matrimonio tra Gilles Rocca e Miriam Galanti è imminente?

Sempre durante l’intervista per Nuovo, Rocca ha anche parlato più a fondo del suo rapporto con la fidanzata. Alla domanda sulla possibilità di nozze imminenti, l’uomo risponde con senza mezzi termini: ” Ci scegliamo ogni giorno da undici anni…Più di così…”. Queste dichiarazioni hanno fanno chiarezza sui rumors e le indiscrezioni. Il matrimonio non sembra essere una priorità per la coppia.

Se le nozze non sono in cima alla lista, Rocca guarda speranzoso alla sua carriera professionale. L’uomo spera che la sua partecipazione a Ballando con le stelle possa essere un trampolino di lancio. Si augura che in futuro gli arrivino diverse proposte lavorative. “Spero che questo percorso mi possa portare una serie di nuove proposte professionali…Ho recitato in passato…Sogno un ruolo che mi dia qualcosa di importante”. Forse, se riuscirà a soddisfare le sue aspirazioni, arriverà anche il matrimonio tanto voluto dai suoi fan.

