Ancora un vip che annuncia su Instagram di essere stato contagiato, Carlo Conti positivo al Coronavirus: “Voglio dirvelo io”.

Il conduttore televisivo Carlo Conti è uno dei volti noti che è risultato positivo al Coronavirus. L’annuncio lo ha dato il presentatore stesso via Instagram: “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”.

In pochissimi minuti, l’account Instagram del noto presentatore televisivo, che ha condotto fino a qualche giorno fa ‘Tale e Quale Show’ e si accingeva a portare avanti lo spin off del noto programma, ovvero ‘Il torneo dei campioni’ in onda da venerdì, è stato preso d’assalto da decine di fan.

Salta il Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show? Carlo Conti ha il Coronavirus

“Sicuramente tu avrai la meglio, grande Carlo” e “Forza Carlo” sono solo due esempi delle centinaia di messaggi che stanno arrivando in questi minuti al conduttore, che peraltro proprio in questi giorni ha esordito in un nuovo format. Infatti, su Rai YoYo va in onda un nuovo cartone animato in cui il protagonista è un gatto che assomiglia molto al noto presentatore della televisione italiana.

Intanto, sono in molti a chiedersi cosa ne sarà del “torneo dei campioni’ in onda da venerdì su Raiuno in cui si sfideranno i migliori tra coloro che hanno partecipato a questa edizione e alla scorsa del programma musicarello che ha vinto in queste settimane la battaglia dello share contro il Grande Fratello Vip. Non è da escludere che venga rinviato fino a quando Carlo Conti non sarà guarito.