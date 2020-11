Isoardi e Todaro, la coppia parla del futuro a Ballando con le stelle

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono dovuti ritirare da Ballando per un infortunio. Oggi la coppia ha parlato del possibile ritorno.

L’avventura di Elisa Isoardi a Ballando con le stelle non è stata fortunata. La conduttrice ha dovuto come tutti attendere mesi prima di esibirsi e quando è giunto il momento di mostrare il lavoro svolto, il suo maestro si è dovuto fermare a causa di un’appendicite. In quel periodo Elisa ha ballato da sola, cercando di sopperire all’assenza di Raimondo mostrando quanto aveva imparato durante gli allenamenti.

Leggi anche ->Ballando con le Stelle, ritiro immediato per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Finito il periodo di ripresa, Raimondo Todaro è tornato al fianco della conduttrice ed insieme hanno conquistato l’apprezzamento del pubblico e quello della giuria. Tutti infatti sono rimasti affascinati dalla complicità e dall’intesa che la coppia ha sviluppato nel ballo e da subito i due sono stati inseriti tra i favoriti alla vittoria finale. Il percorso verso il trofeo, però, è stato interrotto bruscamente da un infortunio alla caviglia di Elisa.

Leggi anche ->Elisa Isoardi abbandona Ballando con le Stelle? L’infortunio è troppo grave

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro tornano a Ballando?

La giuria, dispiaciuta per l’accaduto, dava voti sul potenziale e non sull’esibizione, ma la coppia ha deciso che in quel modo non era possibile e non era giusto andare avanti. Quindi hanno deciso di ritirarsi dalla competizione, una scelta che ha ricevuto il plauso dei giurati, ma che li ha esclusi da una gara che sembrava alla loro portata. Da quando si sono ritirati, i fan quotidianamente chiedono alla coppia novità sull’infortunio e su un possibile ritorno nella trasmissione.

Ieri la coppia ha deciso di rispondere alle curiosità dei fan con un video in cui spiegano l’attuale situazione. In questo dicono che sebbene abbiano voglia di tornare a competere, le tempistiche di recupero non sono certe, tutto dipenderà infatti dallo stato della caviglia della conduttrice. Insomma un ritorno è improbabile, ma tutti sperano che possano farcela prima dello spareggio.