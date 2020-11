Amara scoperta su TikTok: un dettaglio rivela che il ragazzo l’ha tradita

By

Sydney Kinsch ha condiviso sui social la foto che le ha fatto scoprire di essere stata tradita dal fidanzato: il suo post è subito diventato virale.

Una foto all’apparenza normale nascondeva un dettaglio che, nel suo piccolo, ha cambiato la vita a una ragazza (confermando i sospetti che aveva già da tempo). Il tutto è finito in video che lei stessa ha messo su TitTok per mostrare a tutti come il suo ragazzo l’ha tradita.

Leggi anche –> Marito tradito | la sua vendetta contro moglie ed amante è orribile

Leggi anche –> Figlia racconta al papà la sua giornata: così scopre che la moglie lo tradisce

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La drastica reazione della ragazza tradita

Sydney Kinsch ha scoperto il tradimento del fidanzato accorgendosi di un particolare a prima vista impercettibile. Nel riflesso degli occhiali da sole del suo ragazzo si vedeva infatti un paio di gambe femminili accavallate sul cruscotto dell’auto lato passeggero. La Nostra ha fatto due più due e non ci ha visto più. Quando poi ha chiamato il ragazzo chiedendogli se si era reso conto di avergli inviato la foto di un’altra donna, lui ha provato a negare con forza sostenendo che quelle gambe appartenevano alla fidanzata di un loro amico e che comunque anche a lui è consentito avere amici. Ma a lei quelle giustificazioni non sono bastate: una settimana, ha raccontato ai follower, ha troncato definitivamente il rapporto. E a giudicare dai tanti commenti pubblicati sotto al suo video, la scoperta di Sydney non è unica nel suo genere: molti raccontano di aver vissuto sulla propria pelle episodi simili, da chi ha riconosciuto i tatuaggi del fidanzato nella foto di un’altra ragazza a chi ha scoperto tutto grazie ai riflessi di un selfie.

Leggi anche –> Tradimento choc: ecco come ha scoperto il marito fedifrago

EDS