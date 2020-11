Paziente zero di Coronavirus muore in un tragico incidente

Il ragazzo noto per essere stato il primo britannico ad aver contratto il Coronavirus è morto in seguito a un “tragico incidente”.

Il ragazzo noto per essere stato il primo britannico ad aver contratto il Coronavirus è morto in seguito a un “tragico incidente”. Connor Reed, di Llandudno, nel nord del Galles, lavorava in una scuola di Wuhan quando ha contratto il virus lo scorso dicembre. All’inizio pensava si trattasse di un raffreddore, prima che si sviluppasse in una grave tosse e una mattina si è svegliato faticando a respirare.

Sua madre Hayley, annunciando la sua morte lo scorso fine settimana tramite un post su Facebook, ha scritto: “Il nostro bellissimo figlio Connor Reed è morto in un tragico incidente alla Bangor University nel fine settimana. I suoi fratelli, la sua famiglia e i suoi amici sentiranno la sua mancanza. Aveva un sorriso meraviglioso, entusiasmo e amore per la vita. Abbiamo la fortuna di averla avuta nella nostra vita, anche se solo per un breve periodo di tempo. Riposa in pace, caro”.

Sopravvive al Coronavirus ma muore in un incidente, addio a Connor Reed

In una dichiarazione, la polizia del Galles del Nord ha raccontato: “Poco dopo le 22:00 di domenica 25 ottobre, al servizio di ambulanze è stato chiesto di intervenire nella stanza di uno studente in una residenza dell’Università di Bangor. Purtroppo, nonostante i migliori sforzi degli amici e dei paramedici, uno studente di 26 anni è stato dichiarato morto sul posto. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia e agli amici della vittima, e chiediamo che la loro privacy sia rispettata”.

Descrivendo i suoi sintomi di Covid-19 all’inizio di quest’anno, mentre viveva nell’epicentro del virus, il ragazzo aveva raccontato a Sky News: “Mi sentivo davvero male. Tossivo molto e in seguito ho perso la voce. Mi sono spaventato perché sentivo come se stessi per morire, non riuscivo a respirare a fondo. Sembrava che respirassi attraverso un sacchetto”. Si riprese dalla malattia, e qualche settimana dopo i medici si resero conto che aveva sofferto del virus che sarebbe diventato noto come Covid-19.