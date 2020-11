Gf Vip, ex concorrente attacca duramente Signorini: “Sei una capra”

Durante la puntata di ieri sera un ex concorrente del GF Vip ha attaccato duramente Alfonso Signorini per una scelta compiuta.

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni. Sia perché il conduttore ha riservato ai “vipponi” alcune sorprese, sia perché sono state prese delle decisioni importanti su una possibile eliminazione. Ieri, infatti, la puntata è cominciata con la spada di Damocle sulla testa di Francesco Oppini. Il vip era sotto esame da parte della produzione del Grande Fratello per alcune frasi sessiste pronunciate ai danni di Dayane Mello e Flavia Vento.

In molti fuori dal programma, sia persone comuni sui social che vip, hanno stigmatizzato le frasi di Oppini, chiedendo che si scusasse pubblicamente e che venisse cacciato dal programma. Andando contro il volere collettivo Signorini ha deciso di non eliminare Francesco dal programma. Il motivo di questa decisione l’ha spiegato lo stesso conduttore ieri sera. Secondo il direttore di ‘Chi‘, infatti, il comportamento rispettoso nei confronti della fidanzata fa pensare che: “la tua posizione sulle donne non sia così orribile come quella che hai manifestato in quelle due uscite”.

Salvo Veneziano furioso con Signorini: “Sei una capra”

La decisione di non eliminare Oppini dalla Casa è stata criticata da molti, ma ha fatto soprattutto infuriare Salvo Veneziano. L’ex concorrente del GF Vip, infatti, è stato eliminato lo scorso anno per un episodio molto simile e non accetta la disparità di trattamento, specie con la motivazione addotta da Signorini per giustificarla. In un posto pubblicato proprio durante la puntata, Salvo scrive: “Quindi lui non è stato eliminato perché loro hanno visto che lui fuori è un bravo ragazzo e si comporta bene…quindi io fuori ero e sono un assassino…Signorini sei una capra!”.

In un secondo post, Salvo spiega che la sua rabbia è tutta rivolta nei confronti di Signorini e per il suo modo di gestire le cose nel programma: “Il mio messaggio è per chi conduce questo programma, perché dopo un po’ uno si rompe i c******i e dice ‘allora non è vero che siamo tutti uguali’!”.