Daniela Collu, chi è: tutto sulla conduttrice del secondo live di X Factor

Daniela Collu sostituisce Alessandro Cattelan alla conduzione di X Factor 2020. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Daniela Collu è una nota blogger, conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva e autrice televisiva italiana, conosciuta su internet anche come Stazzitta, dal nome del suo blog. Sarà lei a condurre il secondo live di X Factor dopo la positività al Coronavirus di Alessandro Cattelan. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

L’identikit di Daniela Collu

Daniela Collu è nata a Roma, 23 agosto 1982. Si è laureata in Storia dell’arte e nel 2013 ha partecipato al programma televisivo Aggratis!, condotto da Fabio Canino e Chiara Francini su Rai 2 in qualità di opinionista fissa. Nel 2014 ha scritto e condotto insieme a Gianluca Neri il programma Share su Radio 2 ed è tornata in televisione al fianco di Mara Maionchi e Davide Camicioli con l’Extrafactor, il talk show di X Factor, in cui ha raccontato le opinioni del web sulla puntata. Nel 2014 e 2015 ha lavorato come autrice per vari programmi televisivi, tra cui il Grande Fratello. Quindi è tornata a Radio 2 alla conduzione di Bella Davvero insieme a Costantino D’Orazio e dell’edizione estiva di Decanter insieme a Luisanna Messeri.

Nel 2016 Daniela Collu ha lavorato come autrice al programma televisivo Stato civile – L’amore è uguale per tutti, per Rai 3 e PanamaFilm. Nello stesso anno ha condotto di nuovo l’Extrafactor e lo Strafactor con Mara Maionchi e Elio, all’interno di X Factor. A febbraio 2017 ha preso il timone di The Real insieme a Filippa Lagerbäck, Marisa Passera, Barbara Tabita e Ambra Romani, in onda tutti i giorni su TV8, e poi quello dello Strafactor con Elio, Drusilla Foer e Jake la Furia. Dal 2016 è anche opinionista fissa al programma comico di Rai 2 Sbandati. Nel 2020 è tornata a X Factor per la conduzione di Hot Factor, il format che sostituisce l’Extrafactor a fine puntata e raccoglie i commenti “a caldo” dei giudici.

