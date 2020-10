X Factor, Daniela Collu fa discutere con battuta sessista a Hell Raton

Siamo solo al primo giorno di live di X Factor 2020 e non sono mancate le polemiche. In particolare ha fatto discutere una battuta sessista di Daniela Colli al giudice Hell Raton.

Ieri 29 ottobre è andata in onda la prima puntata della seconda parte di X Factor: i live, dove i concorrenti si sfidano in diretta dalla Sky Wi-fi Arena, sempre accompagnati dai giudici Hell Raton, Emma, Manuel Agnelli e Mika. Non sono certo mancate le polemiche, già dal primo giorno. In particolare ha fatto discutere un’uscita poco felice di Daniela Collu.

La battuta sessista a Hell Raton

La prima serata dei live X Factor, condotta da Alessandro Cattelan è andata decisamente bene: i dodici cantanti si sono sfidati a colpi di inediti, tutti con alle spalle produzioni di tutto rispetto (da Slait, a Frenetik&Orange, a Younggmiles).

Tuttavia non c’è prima serata senza un po’ di polemica. Come di consueto, a seguire la puntata di X Factor, è andato in onda anche il primo episodio di “Hot Factor”, il programma condotta da Daniela Collu che raccoglie i commenti a caldo sul live appena consumato. Proprio la conduttrice si è lasciata andare ad un commento sessista nei confronti del suo conterraneo Hell Raton, che ha generato forte imbarazzo.

Durante la puntata di X Factor, è stato difficile per Hell Raton trovarsi a dover scegliere chi eliminare: è toccato a Eda Mari, concorrente nella batteria di Mika. Quando Manuelito è stato chiamato a commentare la cosa a Hot Factor, ha detto di essersi trovato “in una posizione davvero scomoda“, riferendosi alla dura scelta di eliminare la concorrente.

Daniela Collu, in tutta risposta, si è fatta scappare un commento che è stato definito sessista e ha generato forte in imbarazzo tra i presenti: “Io non dico posizioni in cui ti vorrei mettere”. La presentatrice, forse accortasi della gaffe, ha tentato di rimediare con una battuta e si è subito tornati a parlare della gara.