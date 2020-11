Belen e Antonino, il bacio immortalato: “E’ innamorata persa”

La coppia del momento è quella formata da Belen e Antonino, immortalati dai paparazzi sulla rivista di Alfonso Signorini.

La coppia più chiacchierata del momento è finalmente stata beccata dai paparazzi dalla rivista diretta da Alfonso Signorini e sono finiti in copertina sul nuovo numero in edicola. La foto di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è sulla bocca di tutti e i paparazzi sono riusciti a rubare lo scatto da copertina.

Arriva finalmente la foto del bacio tra Belen e Antonino su “Chi” di Alfonso Signorini. I due sono affacciati al bancone e i paparazzi sono riusciti a rubare il momento intimo tra la coppia più chiacchierata del momento. L’hair stylist stringe a sé la bella argentina e i due si scambiano un bacio appassionato, stretti l’uno all’altra. La foto del bacio tra i due è arrivata da un weekend che la coppia si è concessa negli ultimi giorni. Sul settimanale viene dedicato loro un servizio, in cui il bacio viene presentato come conferma della loro relazione, anche se i due sono venuti allo scoperto già settimane fa. Dopo mesi di pettegolezzi e speculazioni sul nuovo amore di Belen, arriva la prima conferma dal profilo Instagram.

Belen, innamorata pazza di Antonino

Dal profilo Instagram di Antonino arriva una dedica alla sua dolce metà, Belen, scrivendo “Muñeca”, che tradotto in italiano significa “Bambola“. La Rodriguez ha pubblicato invece una serie di fotografie in cui i due sorridono insieme. La coppia sembra essersi divertita molto a realizzare gli scatti, rincorrendosi e giocando come due bambini. La chimica è alle stelle e sembra che il loro sia un momento davvero felice e sembra averlo capito anche il settimanale “Chi“, che sotto il bacio titola così: “Innamorata pazza di Antonino“.

Antonino e Belen hanno trascorso insieme questo weekend in una villa sul Lago di Como, in compagnia di amici. Proprio qui è scattata la foto del bacio ed è chiaro che i due non hanno più intenzione di nascondersi e vogliono vivere la loro storia alla luce del sole. Dei molti flirt che le sono stati attribuiti durante l’estate, solo quello con l’hair stylist alla fine si è rivelato vero per la bella argentina, che sta nuovamente vivendo un momento felice dopo la rottura definitiva con Stefano De Martino.