Tragico lutto nel mondo della musica: Nikki McKibbin morta a soli 42 anni

Se ne è andata a soli 42 anni Nikki McKibbin, celebre cantante scoperta e lanciata da American Idol, stroncata da un aneurisma.

Un altro terribile lutto colpisce il mondo della musica. Nikki McKibbin è morta negli Stati Uniti a soli 42 anni a causa di un aneurisma. L’ex concorrente di American Idol, proveniente dal Texas, aveva partecipato alla prima stagione del talent show nel 2002, finendo al terzo posto dietro Justin Guarini e alla vincitrice Kelly Clarkson. E’ stato suo marito Craig Sadler a rendere noto che sarebbe stata vittima di un aneurisma cerebrale mercoledì scorso e che nelle prime ore di domenica sarebbero stati staccati i macchinari che la tenevano in vita. “So che migliaia di voi saranno in lutto con noi”, ha scritto su Facebook. Il suo ultimo atto d’amore è stato quello di donare gli organi.

L’ultimo saluto a Nikki McKibbin

Poco prima che il supporto vitale venisse disattivato, ha riferito sempre il marito dell’artista, Nikki McKibbin ha potuto ascoltare per “un’ultima volta” la canzone dei Fleetwood Mac, Landslide, brano simbolo della sua band preferita. Justin Guarini l’ha ricordata come “una donna esuberante e divertente”.

Con i suoi inconfondibili capelli rossi punk e le sue interpretazioni di canzoni come Heartbreaker di Pat Benatar, Piece Of My Heart di Janis Joplin e Mary Jane di Alanis Morissette, Nikki McKibbin aveva conquistato il pubblico durante la partecipazione al talent show americano nel 2002. Prima ancora era apparsa nel reality show rivale Popstars. Aveva avuto la sua grande occasione dopo aver fatto colpo sui giudici Simon Cowell, Paula Abdul e Randy Jackson a Dallas, salvo poi essere eliminata. In anni più recenti aveva lottato contro la dipendenza dall’alcol e solo nel 2014 era tornata a esibirsi sul palco.

