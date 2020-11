GF Vip, Paolo Brosio bestemmia in diretta: squalifica in arrivo. Potrebbe trattarsi per lui di una permanenza all’interno della casa veramente brevissima. Come già accaduto per altri concorrenti del reality show, potrebbe arrivare presto anche per Brosio un provvedimento molto duro.





Da poche ore all’interno del programma televisivo, Paolo Brosio avrebbe pronunciato una frase infelice, che potrebbe costargli la permanenza all’interno della casa. Vedremo nelle prossime ore cosa deciderà per lui la produzione del Grande Fratello Vip.

GF Vip, Paolo Brosio e la bestemmia in diretta: la produzione del programma potrebbe stabile per lui la squalifica

La partecipazione del giornalista televisivo al reality show di Canale 5 sembrerebbe essere attraversata da molti ostacoli. Dapprima Brosio ha contratto il Coronavirus e questo ha determinato il suo ingresso in ritardo nella casa, rispetto a tutti gli altri concorrenti. Ora un’altra questione potrebbe compromettere per sempre la sua permanenza all’interno del programma. E questo avviene dopo soli due giorni dal suo ingresso. Che il Grande Fratello stia preparando per lui il provvedimento molto duro che è toccato da ultimo a Denis Dosio?

Nelle ultime ore Brosio si è lasciato sfuggire un intercalare che potrebbe essere interpretato non bene dagli autori del programma. Tutto questo sembrerebbe un paradosso, vista la fervente fede da sempre professata da Paolo Brosio. Di sicuro però la squalifica è toccata a tutti i concorrenti che prima di lui hanno avuto espressioni simili o comunque considerate poco felici perché in grado di toccare la sensibilità religiosa degli spettatori. E’ stato questo il caso da ultimo di Denis Dosio e di Marco Predolin e Gianluca Impastato prima di lui.

La decisione del Grande Fratello Vip potrebbe essere comunicata al diretto interessato e a tutti gli altri concorrenti durante la puntata di domani in prima serata.