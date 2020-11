Attentato a Vienna: spari in centro città, terrorista in fuga

Pare che un attentato terroristico si sia appena concluso a Vienna, nei pressi di una sinagoga in centro città. Il terrorista è in fuga.

La stampa austriaca ha confermato “un grande dispiegamento di forze di polizia” nel quartiere di Inner City, a Vienna. Secondo quanto riportato, pochi minuti fa un uomo ha iniziato a sparare in strada, nei pressi della sinagoga principale della capitale austriaca, per poi farsi saltare in aria. Un altro uomo, ugualmente responsabile dell’accaduto, sarebbe adesso in fuga e ricercato dalle forze dell’ordine. Per il momento si contano un morto e diversi feriti gravi. La vittima sarebbe un agente della polizia intervenuto sul luogo poco dopo l’inizio della sparatoria. Inizialmente sembrava che ad essere stata attaccata fosse stata la sinagoga, ma il presidente della comunità ebraica di Vienna, Oskar Deutsch, ha affermato che non ci sono vittime tra i rappresentanti della sua comunità. Non si esclude l’ipotesi di attacco terroristico.

BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2 — BNO News (@BNONews) November 2, 2020

Sparatoria in strada a Vienna, aggiornamenti:

La polizia di Vienna ha appena pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale: “Colpi d’arma da fuoco nel quartiere di Inner City. Ci sono persone ferite. Tenersi lontani da tutti i luoghi pubblici o dai mezzi pubblici. Non condividere video o foto!“.

Shots fired in the Inner City district – there are persons injured – KEEP AWAY from all public places or public Transport – don’t share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]

