Australia, zero contagi per la prima volta dopo 5 mesi: come hanno fatto

L’Australia conta finalmente zero contagi giornalieri. Il ministro della Salute Greg Hunt ha pubblicato un video di ringraziamento su Twitter.

Per la prima volta in cinque mesi, l’Australia ha registrato 0 contagi in un giorno. Ha pubblicato la notizia su Twitter il ministro della Salute australiana Greg Hunt: “Zero casi di contagio oggi in tutta l’Australia. Il primo giorno di zero contagi a livello nazionale dal 9 giugno. Grazie a tutti i nostri fantastici lavoratori nella sanità, e sopratutto grazie agli australiani”. I dati registrati si riferiscono alla giornata di ieri, 31 ottobre.

Zero community transmission cases today – Australia wide. The first national zero community transmission day since June 9. Thank you to all of our amazing health & public health workers & above all else, the Australian people. pic.twitter.com/jYuFO54mHj — Greg Hunt (@GregHuntMP) November 1, 2020

Australia senza contagi: solo 900 i decessi totali da inizio pandemia

Pare però che i dati celebrati non tengano conto di un contagio registrato a Sydney dopo la mezzanotte di ieri, che sarà incluso nei conteggi di oggi. Secondo i dati rilasciati dalle autorità sanitarie dello stato nemmeno nel Victoria, che è stato la “zona rossa” australiana durante gli ultimi mesi, sono stati registrati nuovi casi o nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia l’Australia ha registrato circa 27.000 contagi e poco più di 900 decessi, numeri decisamente bassi se messi a confronto con gli altri paesi. Per ottenere questo incredibile risultato i cittadini australiani hanno rispettato rigorosamente il lockdown, che in alcune zone è durato circa 112 giorni. Dopo limitazioni e sacrifici, ora il paese sembra pronto a ripartire con una vita senza virus.

