Estrazione Million Day 29 ottobre 2020: diretta oggi numeri

Estrazione del giovedì al Million Day: a partire dalle ore 19.00 diretta live con la combinazione vincente di oggi 29 ottobre 2020.

Altro giorno senza nuovi milionari ieri al Million Day, il gioco che ogni sera mette in palio un milione di euro a chi indovina una combinazione di 5 numeri compresi tra 1 e 55. Poco importa perché quello che sta per chiudersi è un mese straordinario, con ben 10 nuovi milionari, un record dall’inizio del gioco. L’ultimo vincitore il 26 ottobre a Busto Arsizio, provincia di Varese.

Leggi anche –> Simbolotto: il gioco legato al Lotto, come si gioca e quanto si vince

Leggi anche –> Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: Come giocare e quando giocare

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La serie vincente ha preso il via l’8 ottobre. Quel giorno sono stati ben tre i neo milionari: a Piana degli Albanesi, nel palermitano, Lauria in provincia di Potenza e Nettuno, alle porte di Roma. Siamo così a 133 nuovi milionari da quando il gioco ha preso il via e adesso sono appunto dieci a ottobre. Un record! Oggi una nuova estrazione. L’appuntamento è come al solito alle 19.00 ogni sera con l’estrazione quotidiana.

Statistiche Million Day: numeri ritardatari e frequenti

Diamo uno sguardo come sempre a qualche dato statistico. I ritardatari sono il 12, quindi il 53 e il 25 rispettivamente con 43, 41 e 30 estrazioni di ritardo. I più frequenti sono invece il numero 16 con 42 estrazioni, seguito da 2, 28 29, 51 e 33 con 40 estrazioni, quindi a 39 estrazioni ci sono una serie di numeri: 37, 31, 17 e 55.

Million Day 29 ottobre 2020: diretta estrazione

Tutto pronto per scoprire insieme a voi quali sono i 5 numeri fortunati che possono realizzare il sogno di diventare milionari. Attesa sempre grande per sapere se qualcuno avrà indovinato la combinazione di 5 numeri.

Ecco i cinque numeri fortunati: in aggiornamento