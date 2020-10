Anticipazioni di mercoledì 28 ottobre di Beautiful: tutte le news

Anticipazioni di mercoledì 28 ottobre di Beautiful. Scopriamo cosa sconvolgerà le vite dei vari personaggi.

In Beautiful, Ridge è ancora sconvolto per ciò che è successo a Thomas. E’ sicura che il figlio sia in coma per colpa di Brooke. Il Forrester è certo di aver visto l’ex moglie spingere Thomas dalla scogliera, ma la donna continua a negare. La storia di questa orribile vicenda non tarda ad arrivare alle orecchie di tutti. Liam racconta il fatto a Wyatt, mentre Bill e Katie si preoccupano che Brooke possa essere accusata di tentato omicidio.

Leggi anche -> Beautiful, addio a uno dei protagonisti: spettatori senza parole

La coppia è convinta che la Logan abbia agito in questo modo per proteggere la figlia Hope. Justin è forse l’unico fuori dal coro e il suo pensiero sembra essere in linea con le ipotetiche azioni di Brooke. L’uomo pensa che Thomas debba pagare con la vita il suo coinvolgimento nella morte della nipote Emma.

Altre anticipazioni: Brooke è davvero colpevole?

Continuano le anticipazioni che scuotono le vite dei personaggi di Beautiful. Tutti sono davvero sconvolti da ciò che è successo a Thomas e si chiedono come possa essere successo. I momenti di tensione non finiscono qui perché Bill cerca di consolare Wyatt e parlano di ciò che è successo a Liam, Hope e alla loro famiglia. I due erano stati profondamente feriti da Flo, Reese, Zoe e Xander che avevo tenuto nascosto il fatto che Beth fosse viva. Wyatt cerca di buttarsi questa brutta esperienza alle spalle e tutti si stringono attorno a Liam e Justin. Il primo cerca di riappacificarsi con l’ex moglie e il secondo cerca sostegno dopo che il caso della figlia Emma è stato riaperto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI.

Per quanto riguarda l’incidente capitato a Thomas, tutti sono convinti che si sia trattato di un incidente: Brooke sarebbe intervenuta solo per proteggere Hope. Ridge però è sul piede di guerra e non sembra proprio volersi fermare. Ha visto la Logan spingere il figlio: la donna dovrà pagare a caro prezzo questo gesto.

Leggi anche -> Morto l’attore Kevin Dobson: famoso per i ruoli in Kojak, Beautiful e Il tempo della nostra vita