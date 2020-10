GF Vip, Eliana Michelazzo lancia una frecciatina a Selvaggia Roma

Dopo mesi dalla rottura della loro amicizia, Eliana Michelazzo lancia una frecciatina a Selvaggia Roma, nuova concorrente del GF Vip.

Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo sono state amiche per anni ma, da quando c’è stato il Prati-Gate, le due hanno chiuso la loro amicizia. Da quel momento le tensioni sono schizzate alle stelle e le due si sono scontrate in più occasioni: a poche ore dall’ingresso della ex concorrente di “Temptation Island” nella Casa del “Grande Fratello Vip“, arriva un frecciatina.

Eliana Michelazzo ha deciso di pubblicare sulle sue storie di Instagram una frecciatina o, piuttosto, un consiglio per i concorrenti del reality show più seguito d’Italia. “Voglio dare un consiglio a tutti i concorrenti del GF Vip, di far recapitare in casa un lucchetto bello resistente come questo per non avere brutte sorprese“. Il riferimento è molto chiaro a chi conosce i trascorsi tra le due: la ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” aveva accusato Selvaggia di averle rubato dei vestiti e non solo. La Roma entrerà nella Casa del “Grande Fratello Vip 5” durante la diretta di questa sera e in molti già si chiedono se sarà previsto un confronto tra lei e l’ex amica.

Selvaggia Roma e l’interesse per Pierpaolo Petrelli

L’ingresso nella Casa di Selvaggia Roma potrebbe mettere a rischio il legame che si è creato tra la showgirl Elisabetta Gregoraci e l’ex Velino Pierpaolo Petrelli. A creare queste voci sono stati gli stessi autori del “Grande Fratello Vip” che, nell’annunciare il nuovo ingresso, hanno scritto: “Un nuovo ingresso potrebbe mettere in discussione il rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo?”. Ma perché questo monito? Stando alle indiscrezioni riportate sul web, Selvaggia ad oggi è single in seguito alla rottura con il suo ex Francesco Chiofalo, con il quale ha partecipato a “Temptation Island“. Sembrerebbe che la web influencer abbia espresso un suo interesse particolare per l’ex Velino di “Striscia la Notizia“.

Oltre all’ingresso dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Selvaggia Roma, varcheranno la porta rossa della Casa anche Stefano Bettarini e Giulia Salemi, come già anticipato. Un altro nome sembra circolare tra i papabili nuovi concorrenti del “GF Vip“, ed è quello di Claudio Sona. Bisognerà attendere la diretta di questa sera per vedere cosa succederà.