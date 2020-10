Luca Argentero, chi è la sorella Francesca: età, foto, lavoro, curiosità

By

Chi è Francesca Argentero? Foto, lavoro e vita privata della sorella dell’amato attore di cinema e fiction, Luca Argentero.

Francesca Argentero è la sorella di uno dei più amati attori di fiction e cinema, nonché regista, Luca Argentero. Non è un nome e un volto noto ai riflettori e non fa comunque parte del mondo dello spettacolo.

Chi è Francesca Argentero?

Francesca nasce a Torino il 22 agosto 1980 ed è due anni più piccola del fratello Luca, che ad oggi ha 42 anni. Il suo lavoro è totalmente diverso da quello di suo fratello, tanto che il volto di Francesca non è noto al pubblico, se non come quello della sorella di un attore famoso e amato dai fan.

Diplomata in design e pubblicità presso l’Istituto Europeo di Design, ha frequentato anche l’università di Canberra, in Australia, per uno scambio culturale e di studio. Ad oggi Francesca lavora nell’ambito della comunicazione e ha avviato diversi progetti nel corso della sua carriera, fra cui Inside, uno degli ultimi, a cui lavora a partire dal 2016.

Insieme al fratello Luca, Francesca ha anche ideato “1Caffè – La tua buona azione quotidiana“: una piattaforma grazie alla quale si può donare, al costo di un caffè, facendo appunto la propria buona azione quotidiana. E’ così possibile finanziare e supportare progetti diversi, che il sito ideato da Francesca promuove ogni settimana. La ragazza è presidente dell’iniziativa, insieme al fratello Luca, a dimostrazione del loro amore e legame stretto.

Della vita privata di Francesca Argentero non si sa praticamente niente. Anche sui social è piuttosto riservata e restia a sbandierare i suoi fatti, perciò non è chiaro se sia single o meno. Quello che è certo è l’amore per il suo cane, un border collie bianco e nero di nome Russel, con il quale ha postato diverse foto su instagram.