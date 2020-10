Fabrizio Corona, botte e psicofarmaci al figlio Carlos: la denuncia della Moric

Nina Moric ha deciso di rispondere alle accuse di Fabrizio Corona facendo registrare un video al figlio Carlos.

Continua la battaglia mediatica a distanza tra Fabrizio Corona e Nina Moric. La prima ad attaccare l’ex coniuge è stata proprio la modella croata, la quale ha accusato l’ex paparazzo di averla minacciata di morte. La replica di Corona è arrivata domenica sera nel programma domenicale della D’Urso. Fabrizio ha sostenuto che la Moric non sarebbe in grado di prendersi cura del figlio e che è solo grazie al suo intervento se Carlos è potuto tornare da lei.

Dopo l’attacco in diretta televisiva nazionale, la modella si è affidata al figlio per rispondere e per denunciare Corona. Nina ha registrato e con l’assenso del figlio pubblicato un video su Instagram in cui Carlos ammette che il padre non ha avuto il Coronavirus e che ha strumentalizzato la situazione a suo vantaggio. Nel corso della videochiamata Carlos accusa, su imbeccata di Nina, il padre di averlo picchiato e di avergli somministrato psicofarmaci.

Fabrizio Corona, le pesanti accuse di Nina Moric

Dopo che il figlio dichiara che la storia del Coronavirus non è vera, la madre comincia a fargli delle domande. La prima riguarda l’assunzione di farmaci: “Sei sotto cura di uno psichiatra?”, domanda a cui Carlos risponde: “Sono sotto cura di farmaci, non di psichiatri. Nessuno psichiatra”. A quel punto Nina incalza: “Quindi tuo padre ti dà degli psicofarmaci che non dovresti prendere?”. Il ragazzo esita un istante poi risponde: “Sì, esatto. Perché ha paura della verità”.

A quel punto le domande della Moric si fanno sempre più ficcanti: “Cosa ti sta facendo tuo padre? E molto importante che tu dica questo”. Il giovane si prende qualche momento, quindi risponde: “Non mi vuole dire la verità, è un falso! Non mi dice la verità perché non mi vuole fare migliorare”. E ancora la modella chiede: “Ma tuo padre ti ha mai picchiato? Dì la verità”. Carlos risponde: “Sì, certo. Ma io combatterò sempre contro di lui”.