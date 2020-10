Bacio Oppini Zorzi | contatto ravvicinatissimo al GF Vip 5 | VIDEO

Scatta il bacio Oppini Zorzi al Grande Fratello Vip 5. I due confermano di avere una intesa elevata all’interno della casa, ma è solo amicizia.

Nei giorni scorsi aveva tenuto banco la lite fra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Tutto era nato perché il primo si era rivelato al secondo, divenuto nel frattempo suo fraterno amico.

Ma complice anche del vino messo a disposizione della produzione del Grande Fratello Vip 5, il giovane influencer ha voluto scoprire le carte e confessare al figlio di Alba Parietti e Franco Oppini di provare qualcosa di profondo per lui. Ma, colpo di scena, era tutto uno scherzo, nonostante l’alcol in corpo in Tommaso Zorzi. È che Francesco Oppini ci è rimasto male in quanto si è detto sensibile a certe cose. “Nonostante io sia etero e felicemente fidanzato, se fossimo stati in un locale me ne sarei subito andato. E poi ti avrei chiamato perché non ho intenzione di ferirti, ci tengo a te”. Ora però scatta il bacio Oppini Zorzi.

Bacio Oppini Zorzi, i due sono grandi amici

Visualizza questo post su Instagram E bacio fu…! #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 18 Ott 2020 alle ore 1:02 PDT

Ma la lite è sorta perché tutti gli altri inquilini si sono messi a ridere, mettendo Oppini in imbarazzo. Ora però è arrivata la pace definitiva, con un bacio innocente che non è sfuggito alle telecamere. E che a tantissimi è piaciuto, perché simboleggia tante cose. Ad esempio il valore dell’amicizia, così come anche il non avere niente da nascondere se si è un ragazzo come Tommaso che è attratto da altri uomini. O se si è una donna che sente di amare altre donne. Fatto sta che proprio Tommaso e Francesco hanno assunto i ruoli di mattatori di questa edizione del GF Vip 2020.

