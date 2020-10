Come trascorrere Halloween 2020 vista l’impossibilità di organizzare party e feste? Ci pensa il catalogo di film “spaventosi” targati Disney+.

Cosa fare ad Halloween 2020 viste le restrizioni e le nuove indicazioni del DPCM del Governo per fermare l’avanzata dei contagi da Coronavirus?

Come trascorrere con i bambini la serata del 31 ottobre visto che non si potrà andare in giro in città a fare il classico “Dolcetto o scherzetto?”. Per fortuna in soccorso delle famiglie che non sanno come trascorrere la notte di Halloween 2020 arriva Disney+ con un catalogo aggiornato proprio a tema!

Cosa fare ad Halloween con i bambini: i film su Disney+

Happy Hallowstream, così viene inaugurata su Disney+ la collezione di film e speciali dedicati ad Halloween con i titoli più spaventosi e misteriosi da guardare con i bambini la sera del 31 ottobre.

Ci sono moltissimi film cult come il grande classico The Nightmare Before Christmas, 30 episodi dei Simpson della serie La Paura fa Novanta, ma anche moltissimi episodi proprio di Halloween targati Disney Channel e Disney Junior.

Vista l’emergenza Coronavirus, infatti, per il mese di Halloween e, in special modo per la serata del 31 ottobre, Disney+ invita i suoi adepti a rimanere a casa, sul divano davanti ad un bel film spaventoso, ma adatto alle famiglie.

Potrete così guardare film come Hocus Pocus, Halloweentown – Streghe si nasce, i migliori episodi di Disney Channel e Disney Junior a tema Halloween e 30 episodi de La paura fa novanta de I Simpson.

Tutti i film di Halloween su Disney+

La collezione completa comprende:

Non guardare sotto il letto

Frankenweenie (2012)

Girl vs. Monster

Halloweentown – Streghe si nasce

Halloweentown High – Libri e Magia

Halloweentown II: La vendetta di Kalabar

La Casa dei fantasmi

Hocus Pocus

Invito a Cena con vampiro

Il fantasma del megaplex

Ritorno ad Halloweetown

Le Avventure di Ichabod e Mr. Toad

I Fantasmi di Buxley Hall

The Nightmare Before Christmas

Attenzione fantasmi in transito

Twitches – Gemelle Streghelle

Twitches – Gemelle Streghelle 2

Zombies

Zombies 2 (disponibile dal 30 ottobre)

Corti e Speciali:

Frankenweenie (cortometraggio)

Gli Scacciafantasmi

Carl Atterzi e la Luce Fantasma

La Notte di Halloween

Toy Story of Terror

La Leggenda di Mor’du

Le offerte in catalogo per Disney+ sono quindi una manna dal cielo per le famiglie che non sanno come trascorrere questo Halloween 2020 con i bambini. La soluzione è più facile del previsto: divano, caramelle e film spaventosi insieme ai più piccoli per un divertimento perfetto per tutte le età.