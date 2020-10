Loredana Lecciso perde la calma: “Sono stata tradita”. Cosa è successo

In una recente intervista Loredana Lecciso ha confidato di essere stata tradita. Scopriamo cosa è successo alla compagna di Al Bano.

Al Bano e Loredana Lecciso sono spesso al centro delle cronache di gossip. La famosa coppia dello spettacolo ha combattuto per anni contro le voci sul ritorno di fiamma tra il cantante pugliese e l’ex moglie Romina Power. Durante la fase acuta della pandemia, però, hanno deciso di mettere le cose in chiaro una volta per tutte, dichiarando di essere tornati ufficialmente insieme e che tutte le altre notizie sulla loro vita privata sono solo fake news.

Per quanto impegno possano metterci, le voci sul possibile ritorno di fiamma tra i due ex coniugi continuano ad uscire e la loro storia a generare interesse mediatico. Nei giorni scorsi, però, ad alimentare la macchina del gossip ci ha pensato in prima persona la Lecciso. La showgirl ha infatti rilasciato un’intervista al settimanale ‘Oggi‘, nella quale parla di un tradimento subito di recente. Ovviamente la rivelazione ha incuriosito il mai domo popolo del web che da giorni cerca di capire cosa è successo.

Loredana Lecciso, chi l’ha tradita? Si tratta di Al Bano?

Il tradimento di cui ha parlato la soubrette non riguarda la sfera sentimentale, dunque non è stato Al Bano a tradire la sua fiducia. Loredana ha spiegato di essere stata contattata in estate da Alfonso Signorini per fare parte della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore le aveva proposto il ruolo da opinionista e lei era abbastanza favorevole a riguardo. Ecco cos’ha rivelato la soubrette: “Signorini mi ha chiamata dicendomi che ipotizzava me per il ruolo d’ opinionista. Così come si è fatto vivo, è sparito, non l’ho più sentito e non se n’è fatto niente”.

Come sappiamo il ruolo è poi stato dato ad Antonella Elia, protagonista pochi mesi prima nella casa del GF Vip. Loredana si è sentita tradita dal conduttore per come l’ha trattata, si aspettava quanto meno che le facesse una chiamata per spiegargli il perché avesse cambiato idea, invece nulla.