Elisabetta Gregoraci, ritorno di fiamma con Pierpaolo Petrelli

Elisabetta Gregoraci sembra essere pronta a riprendere il rapporto con Pierpaolo Petrelli, conosciuto nella casa del GF Vip.

Elisabetta Gregoraci aveva detto di essere innamorata fuori dalla Casa del “Grande Fratello Vip” ed aveva chiuso ogni possibilità di risvolto romantico con l’ex velino Pierpaolo Petrelli. Eppure sembra che qualcosa sia cambiato per la showgirl calabrese.

Elisabetta Gregoraci ha trascorso alcuni giorni in quello che era il tugurio, e che ora è chiamato “Cucurio”, e Pierpaolo le ha fatto capire in tutti i modi di esserci per lei. I due hanno parlato più volte attraverso la porta e il vetro e appena hanno potuto ricongiungersi si sono scambiati quello che, secondo alcuni era un tenero bacio sulla bocca, in realtà erano baci sulle guance. Dopo questi teneri momenti trascorsi tra i due, è arrivato un confessionale della showgirl che ha fatto riaccendere le speranze per i fan di questi due personaggi del mondo dello spettacolo.

Elisabetta Gregoraci, nuove speranze per Pierpaolo?

I fans di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli hanno già il nome pronto per la “coppia”: sui social li hanno ribattezzati “Gregorelli” e non vedono l’ora che arrivi una conferma ufficiale sui due. Nel daytime di oggi, venerdì 16 ottobre, il “GF Vip” ha voluto mostrare i momenti in cui i due sono stati separati. Elisabetta ha ammesso di aver sentito la mancanza di Pierpaolo, ma ha alleggerito immediatamente, sostenendo di sentire la mancanza di tutti.

Pierpaolo dal suo canto era sicuro che la lontananza sarebbe servita alla showgirl e le ha scritto un biglietto, infilandolo sotto la porta: “Buongiorno, manchi“. Il tenero messaggio è stato apprezzato da Elisabetta, che in confessionale ha ribadito come il giovane non si arrenda nella conquista. Quando i due si sono rivisti, poi, si sono scambiati un lungo abbraccio. La showgirl poi ha detto: “Non so come sfocerà, adesso è bello così. C’è questo friccicorio che mi rende più bella la permanenza qui dentro“. Che si stia aprendo nuovamente alla possibilità di una vicinanza con l’ex velino?