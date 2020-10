Sorpresa al GF Vip: c’è il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, dopo giorni di tira e molla tra i due concorrenti.

Dopo tanto girarci intorno, alla fine il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, è arrivato. Andiamo con ordine: quattro concorrenti sono stati mandati nel Cucurio. Si tratta di Elisabetta Gregoraci, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Guenda Goria, isolati per quattro giorni dal resto del gruppo.

Dopodiché la produzione, per celebrare il primo mese trascorso nella casa del Grande Fratello Vip, ha riaperto le porte, facendo ricongiungere tutti. I quattro hanno potuto così prima riabbracciare i compagni d’avventura e poi fare festa con loro per celebrare l’anniversario e il lieto evento. In questo contesto, arriva il bacio. Ma ancora una volta bisogna fare un passo indietro.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, alla fine il bacio arriva

Per la serie “Dove eravamo rimasti”, infatti, bisogna ricordare che nei quattro giorni di lontananza, Elisabetta Gregoraci ha manifestato la volontà di rivedere l’ex velino e si è lasciata andare ad alcuni commenti, ma non solo. Infatti, i due hanno continuato a comunicare attraverso il vetro di separazione. In questo contesto, non sono mancate nemmeno le frasi smielate tra l’ex di Briatore e Pretelli. Fino appunto al ricongiungimento.

Elisabetta Gregoraci – la quale aveva spiegato come tra i due non ci potesse essere nulla in quanto fuori dalla casa avrebbe una relazione – si è praticamente lanciata in un lungo abbraccio con l’ex velino. Subito dopo, ecco arrivare un tenero bacio sulle labbra. Gesto al momento più ‘affettuoso’ che altro, ma che per molti può significare l’inizio di un flirt più intenso tra i due. Alla prossima puntata.