Che tempo farà sabato e domenica 17-18 ottobre?

Meteo sabato 17 e domenica 18 ottobre: che tempo farà?

Le previsioni meteo per il weekend sono sempre molto interessanti. Durante le giornate di sabato e domenica, infatti, ci si organizza per fare magari una gita in campagna, una passeggiata in montagna, oppure un semplice aperitivo al sole con gli amici.

Tutto questo però se le condizioni meteorologiche lo permettono. Che tempo farà allora sabato e domenica?

Previsioni meteo 17-18 ottobre

Gli esperti meteorologi di 3BMeteo parlano di un momento di tregua dal maltempo per questo weekend di metà ottobre. Via libera alla raccolta di funghi e castagne allora.

Da venerdì, infatti, vedremo il vortice di bassa pressione allontanarsi dall’Italia e spostarsi verso i Balcani. Nonostante qualche variabilità meteo soprattutto sulle regioni tirreniche venerdì sera, ci spostiamo verso il bel tempo. Ma vediamo nel dettaglio che tempo farà durante il weekend.

Meteo sabato 17 ottobre

Da sabato mattina troveremo l’alta pressione che torna gradualmente a farla da padrona sull’Europa meridionale e quindi sull’Italia. Avremo quindi condizioni meteo più stabili e soleggiate. Si potrà quindi cominciare a organizzare una bella passeggiata per la domenica perché sarà questa la giornata top a livello meteo.

Le temperature, già da sabato cominceranno gradualmente a salire, tornando nella media stagionale. Farà freddo quindi, ma non dovremmo più scendere sotto i dieci gradi.

Meteo domenica 18 ottobre

Dopo i residui piovaschi e annuvolamenti sulle aree tirreniche, da domenica il sole splenderà su tutta l’Italia. Questo vi permetterà quindi di organizzare una bella gita per il fine settimana, anche all’aria aperta.

Del resto questa è la stagione giusta per passeggiare nei boschi, ammirare il fenomeno del foliage e cercare funghi e castagne. Sono i frutti prelibati dell’autunno e organizzare una passeggiata nei boschi fa sempre bene! Clima asciutto, sole e temperature in aumento sono quindi i must meteo di questa domenica 18 ottobre.

Le previsioni meteo quindi, dopo delle giornate difficili di pioggia e, soprattutto di instabilità, tornano a normalizzarsi. Rientrano nei ranghi le temperature, non più gelide e quasi invernali, ma perfettamente autunnali. Basta insomma una giacca anti-vento e una bella sciarpa per godersi una straordinaria giornata nei boschi domenica 18 ottobre. Approfittiamo delle previsioni meteo favorevoli insomma!

(Fonte immagini Pixabay)