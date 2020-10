Alla scoperta di Francoforte, la città giusta per rilassarsi nelle SPA

Qual può essere una città interessante da visitare per rilassarsi e ritrovare il benessere fisico e mentale? Abbiamo vissuto un periodo mentalmente stressante per via del lockdown per l’emergenza Coronavirus e, ancora oggi, non ne siamo completamente fuori. Diversi studi hanno dimostrato che questa condizione di precarietà ha influito negativamente sulla salute mentale di molte persone.

Ecco allora che trovare la città giusta per un po’ di relax e per cercare di “centrarsi” nuovamente con il proprio io più profondo diventa cruciale. Qual è la meta giusta? Sembra che Francoforte sia la città da prendere in considerazione.

Dove rilassarsi a Francoforte

Se in molti considerano Francoforte come centro nevralgico del business e una meta dedica quasi essenzialmente allo shopping, ecco che si svela un lato fino ad oggi sconosciuto di questa realtà metropolitana.

Proprio in città infatti ci sono moltissime strutture dedicate al benessere fisico e mentale: SPA per il benessere, altre medicali e soprattutto svariate strutture dove prenotare i trattamenti giusti per ritrovare equilibrio psico-fisico.

Le SPA più interessanti della città

Per fare qualche esempio non possiamo non citare la SPA SOKAI che offre un’ampia gamma di massaggi, trattamenti, sauna, fitness, ma anche sedute con professionisti dell’osteopatia, chiropratici e fisioterapisti. Ciò che la rende speciale è il fatto che è convenzionata con oltre 40 hotel della città e quindi, una volta scelto il luogo giusto dove alloggiare a Francoforte potrete usufruire di questi servizi SPA.

Oltre alla SOKAI, potrete poi provare anche The Meridian Spa&Fitness nel cuore del Frankfurt Shopping Mall Skyline Plaza. Potrete usufruire dei trattamenti classici, ma anche di speciali sedute ayurvediche, trattamenti fitness con un personal trainer e, il tutto, godendo di una vista pazzesca su Francoforte.

Spostandoci leggermente dal centro potrete visitare la KUR ROYAL Day Spa Bad Homburg, un centro benessere scelto e amatissimo anche dai reali! Potrete usufruire dei trattamenti classici, ma anche di sedute di riflessologia, linfodrenaggio, massaggi tibetani e fisioterapia.

Queste sono solo alcune delle SPA che si trovano a Francoforte, ma ce ne sono tantissime altre anche sparse per i dintorni della città. Potrete selezionare il servizio che più vi aggrada e poi spostarvi per raggiungere il relax che vi siete assolutamente meritati. Insomma, se cercate un viaggio all’insegna del benessere sembra proprio che Francoforte sia il luogo giusto dove rilassarsi.