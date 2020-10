Coronavirus, stop solo agli sport amatoriali: prevale la linea Spadafora

Coronavirus, il nuovo Decreto prevede restrizioni per gli sport soltanto a livello amatoriale: salvi i dilettanti e lo sport giovanile

Ancora novità importanti per quanto riguarda gli sport di contatto. A causa dell’aumento dei casi positivi al Covid-19 ci saranno nuove limitazioni nel nuovo Decreto che dovrebbe uscire nelle prossime ore. E così, come svelato dall’edizione odierna de “Il Messaggero” per alcune settimane sarà vietato giocare a calcio con gli amici così come a basket, pallavolo, beach volley, i balli di coppia e di gruppo sia all’aperto sia al chiuso. Non sarà possibile fare boxe ed arti marziali. Ma queste misure sarebbero solo per gli sport svolti a livello amatoriale, ossia quelli tra amici. Il Comitato tecnico scientifico sarebbe stato propenso anche a sospendere quelli dilettantistici e del settore giovanile, ma alla fine il ministro Spadafora ha avuto la meglio salvando questi aspetti.

Coronavirus, giorno decisivo per lo sport

Nella giornata di oggi ci sarà un incontro importante tra Governo e Regioni per prendere una decisione definitiva per quanto riguarda lo sport. Durante “Che tempo che fa”, lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza, ha svelato nuove restrizioni: “Ho proposto che vengano vietate tutte le feste private. Le feste sono una cosa che possiamo evitare. Il 75% dei contagi avviene tra le relazioni più strette, ovvero tra chi si conosce e si fida dell’altro finendo per abbassarsi la mascherina”. L’ufficialità del nuovo Decreto dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì 14 ottobre allo scopo di contrastare ancora una volta l’emergenza Coronavirus.