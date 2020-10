Al Bano, guerra tra i figli Yari e Jasmine: cosa sta succedendo a Cellino San Marco. Il cantante è in difficoltà.

Stretto tra due fuochi, Al Bano si trova realmente in difficoltà. Il cantante pugliese deve affrontare i suoi figli e al centro della loro contesa c’è proprio lui. Cerchiamo di capire meglio cosa sta accadendo.

Si sta scatenando infatti una specie di guerra tra Yari Carrisi, 47 anni, e Jasmine, la figlia 19enne avuta dal cantante con Loredana Lecciso. Come dicevamo al centro del contendere c’è proprio loro padre che è dunque diviso tra la parte della famiglia legata a Romina e quella legata a Loredana.

Cosa sta succedendo tra i figli di Al Bano

Come riporta il settimanale Nuovo in edicola, Al Bano si appresta ad affrontare l’avventura televisiva come giudice di The Voice senior e al suo fianco avrà proprio la giovane Jasmine. Il figlio Yari però ha espressamente dichiarato di voler collaborare col padre dopo aver già suonato e cantato insieme alla madre Romina: “Vorremmo cantare con Al Bano e Romina. Stiamo aspettando il pezzo giusto che ci veda coinvolti anima e cuore”.

D’alto canto Jasmine, che ha appena esordito come cantante, sta prendendo in considerazione l’ipotesi di duettare a sua volta con il padre e di farlo addirittura sul palco di Sanremo.

A chi darà la precedenza il cantante di Cellino? Un ruolo importante ce l’hanno ovviamente anche le due mamme. Da un lato Romina rappresenta per lui anche un sodalizio artistico intramontabile, dall’altro Loredana Lecciso spinge perché i figli vedano lei e il padre molto uniti.