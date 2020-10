Lutto nel cinema, è morto l’attore Frank Windsor: protagonista di film e serie tv, aveva 92 anni e una carriera lunghissima.

L’attore Frank Windsor che ha recitato in Z-Cars e moltissime altre pellicole del passato è morto oggi a 92 anni. Il noto attore britannico ha recitato in Doppia sentenza, Jack the Ripper, Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d’Europa, Domenica maledetta domenica e Io sono un campione. Il suo agente ha affermato che è morto all’età di 92 anni “circondato dalla sua famiglia”.

Tra tutti i ruoli interpretati, Windsor era meglio conosciuto per aver interpretato il sergente investigativo John Watt nella serie della BBC Z-Cars, ambientata nella città immaginaria di Newtown. La città fittizia era comunque basata su Kirkby, vicino Liverpool. La nota serie è andata avanti per 13 stagioni, tra il 1962 e il 1978.

Il ricordo dell’attore Frank Windsor

Una dichiarazione dell’agente di Frank Windsor diceva: “È con grande tristezza che annunciamo la morte del nostro amatissimo cliente Frank Windsor all’età di 92 anni. Frank è deceduto pacificamente nella sua casa di Londra mercoledì 30 settembre 2020”. Per oltre mezzo secolo, era stato un attore di moltissimi film e serie tv. L’attore lascia nel dolore sua figlia Amanda e sua moglie Mary, “che è stata al suo fianco fino alla fine”, fa sapere ancora l’agente.

Il suo agente ha altresì ricordato: “Secondo i desideri di Frank e in linea con le restrizioni di Covid, non ci saranno funerali o cerimonie commemorative, ma solo una cremazione privata con le sue ceneri sepolte con il suo amato figlio David. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e gli amici”. Uno dei più longevi attori britannici, esordiente e formatosi presso la Queen Mary’s Grammar School, Walsall, prima di andare a studiare alla Central School of Speech and Drama, Frank Windsor mancava dalle scene dal 2000.